新一輪薪資保護計畫 餐旅業最高可貸200萬

北美華人會計師協會與橙縣華僑文教服務中心合辦稅務講座，四位會計師介紹相關稅法為民眾答疑解惑。（主辦方提供）

北美華人會計師協會與橙縣華僑文教服務中心6日聯合主辦系列稅務講座，包括「新一輪薪資護計畫PPP2 您做好準備了嗎」、「報稅 ，查稅，萬萬稅，幫您解謎」、「 2021年報稅新知」、「疫情下政府最新救援法案」等，專業會計師為民眾答疑解惑。

會計師陳英煌介紹，新一輪薪資保護計畫PPP2簡要規定，譬如SBA百分之百擔保，貸款 者無需提供抵押，無需私人擔保，利率僅為1%，貸款五年到期。當然申請新一輪薪資保護計畫的公司必須符合條件，包括公司員工不得超過300人，公司已經通過第一輪PPP的申請案，已經或即將用完貸款金額，以及公司2020年的任何一季或整年收入須低於2019年相同比較期25%以上。

新一輪薪資保護計畫最高貸款額度規定，每月平均合格薪資的2.5倍，餐廳旅館行業最高可達到3.5倍，總貸款金額不得超過200萬元，單一商業集團總數不超過400萬元。薪資費用包括員工薪水，員工醫療保險及雇主提供退休金支出，員工薪水不得高於10萬元，薪資費用不得低於全部合格支出的60%。非薪資費用包括房租、辦公室貸款利息、水電費、營運費用、材料供應商費用、醫護器材及資產損害等。

會計師林清吉介紹拜登上任後稅改提案，譬如個人所得稅從37%提高至39%，薪資稅、社安稅加稅，針對調整後收入40萬元以上的人群增加12.4％的社會安全稅，各地銷售稅也將持續增加，以及房地產加稅。

目前符合資格的民眾已得到兩筆紓困金 ，但有些民眾仍未得到紓困金，會計師施啟祥分析，可能的原因包括：沒有報稅，國稅局資料和納稅人個資不符，報了稅但稅單還沒有被處理，紓困金支票或借記卡還在郵寄途中，銀行帳戶有變動，使用報稅軟體自行報稅等情況，都有可能發生紓困金延遲送達。符合資格的民眾若未得到紓困金也不必著急，2021年報稅時仍可以直接申請抵免。另外施啟祥還從公司報稅和個人報稅的角度，探討新紓困法案對2020年度報稅的影響。

協會會長張青介紹「疫情下政府最新救援法案」，他建議業主可以不必急著報稅，有些業主可能還需申請延後報稅。他重點提到「僱員留置稅收抵免」（Employee Retention Credit），因為在原「CARES Act」中要求獲得PPP貸款的合格雇主，無論何時取得貸款都不能申請僱員留置稅收抵免。但假若雇主申請PPP貸款，並收到款項，但在2020年5月18日之前償還貸款，則雇主可被視為沒有獲得PPP貸款，從而符合資格申請僱員留置稅收抵免。

另一點值得注意，對於PPP貸款而言，任何計入僱員留置稅收抵免的薪資，都不能被視為可豁免的薪資成本；合格僱主申請僱員留置稅收抵免的合格薪資，不得包括僱主獲得稅收抵免的帶薪病假和帶薪家庭假期的薪資。因此，企業主在報稅時如何保障合法權益，建議與會計師先溝通。

張青最後還提到第三筆1400元紓困金。他指出，第三波紓困金是一項單獨的法案，並非第二筆600元的補充和修改。因此，可能會造成拿到1400元的人，不一定符合資格拿到之前的1200元和600元紓困金，他認為第三波紓困計畫預計3月15日之前會通過，屆時產生的影響就比較明朗。