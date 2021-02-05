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林大衛保險 3線上講座歡迎報名

洛杉磯訊
林大衛保險團隊將在未來兩周舉辦三場線上商業講座。
林大衛保險團隊將在未來兩周舉辦三場線上商業講座。

林大衛保險團隊將在未來兩周舉辦三場線上商業講座，邀請四名律師及兩名稅務專家分享最新資訊。歡迎民眾踴躍報名參加，報名電話為1-800-778-8588。

第一場為稅務講座，於5日下午2至3時舉行，由會計師黃傑峰談「疫情之下，公司老闆如何更好的利用新的補助和新稅法來增加公司現金流？」及「拜登新政府對房地產稅改可能的新動向，物業主如何更好應對？」、會計師李豪談「業主如何做好從川普到拜登的稅務規劃？」。

第二場為商業講座，將於12日下午2至3時舉行，由律師李斌主講「疫情之下，商業房東和房客如何應對？」及「亂局之下，商業欺詐不減反升，如何提高警惕？」、稅務律師童志敏主講「PPP貸款法律訴訟案件」。

第三場為勞工法講座，將於19日下午2時至3時舉行，由勞工律師于澤傑主講「雇主對居家工作員工的責任」、「加州OSHA對業主有關新冠病毒的報告和要求」、及「如何避免疫情帶來僱傭法律訴訟」、勞工律師徐家鐳分享「如何遵守獨立合約工人的ABC Test規定」、「2021-2022勞工法最新修訂對員工和雇主的影響」、及「2020停用的COVID相關勞工法」。

勞工 疫情 拜登

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