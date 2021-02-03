房屋貸款 會計師幫助你

房屋貸款 利息新低，許多民眾想趁此時機重新貸款或購置新宅，但如何能順利通過貸款申請是重要的議題。有30餘年專業會計師經驗的盧慶安會計師（David Lu, CPA, MBA）同時擁有地產及貸款執照提供屋主以下建議。

他說，會計師可根據貸款額度在合法範圍內適度調整商業損益。銀行往往根據所得稅表 或財務報表所顯示的負債收入比率（DTI，Debt to Income Ratio）來決定貸款資格。一般銀行規定 DTI不能超過45%至50%。會計師在做賬報稅 時，可在合法範圍內適度增加收入或減少費用，達到降低 DTI，達到符合貸款條件的效果。

他表示，會計師幫報稅人減稅雖然很重要，幫客戶能減少房貸付款金額才可能是更重要的事。假定納稅人稅率30%，又假定會計師幫納稅人減了$10,000課稅所得, 納稅人因此能減$3,000的所得稅。可是如果不減$10,000課稅所得而能讓納稅人符合$250,000重新貸款條件。貸款利率 因此能由3.5% 30年固定利率降到2.875% 30年固定利率。納稅人可以因此省去$30,737貸款支付金額。這樣會遠比所節省的$3,000所得稅要多。會計師懂貸款能幫助納稅人的會更多。

他又說會計師熟悉稅法，貸款對報稅人不但能融資，貸款利息還可能減稅。自2018川普政府大幅修改所得稅法以後， 納稅人的標準扣除額增加了一倍。因此，原來很多用列舉扣除額減稅在2018新稅法制定以後只要用標準扣除額即可。而自用住宅利息是列舉扣除額的一個項目，此時，就顯得英雄無用武之地。但商業房地產利息仍然可以減稅。應當如何，建議最好找會計師做規劃。

盧會計師最後表示，利用貸款可以因為槓桿原理而擴大投資 金額，如果是好的投資，投資回報會倍數增加。投資報酬率高於利率，投資是有利的。不過我人認為任何投資，至少要有現金流入超過現金支出，才能算真正是好的投資。會計師經歷學識一般都很豐富，熟悉貸款業務的會計師對貸款的建議比一般貸款經紀更週全。盧會計師事務所電話562-402-6106。