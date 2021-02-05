洛杉磯豪宅市場火熱 推動房價創新高

最近上市的馬里布海景豪宅，開價1200萬元。(Zillow網站)

根據最新統計數據，由於高價格的豪華房屋需求增多，甚至推動洛杉磯 富裕社區2020年第四季度的中位銷售價格達到近破紀錄的高位。而洛杉磯的豪宅區由於自然環境優越，比紐約 、舊金山等地的豪宅區，對疫情的抵禦能力更強。

據加州 地產經紀協會（CAR）的數據，全加州12月的豪宅市場都非常活躍，300萬元以上的上市豪宅去年同比增長82.2%，100萬至200萬元的豪宅增長73.3%。而100萬元以下的只是增長了22.7%。

再根據地產機構Douglas Elliman的報告稱，從洛市中心到馬里布（Malibu）的西區，銷售異常旺盛。該機構將豪宅定義為市場前10％的房屋，而這類豪宅的銷售量在第四季度比去年同期增長了17％。對高檔住宅的強勁需求也推動價格的普遍上漲，這批豪宅的價格中位數也比2019年底高出11.6％，達到1070萬元。

與全國大多數地區一樣，洛杉磯方式在疫情期間的出現反彈。事實證明，洛市的房市，尤其如比佛利山、帕立賽德（Pacific Palisades）等豪宅社區，因為綠樹環繞自然環境優美，比起紐約和舊金山在內的人口稠密的同等豪宅區，洛市豪宅區對公衛危機的抵禦能力更強。

即使在去年春季整個市場完全癱瘓的情況下，洛杉磯西區和市區的房屋總銷售量與2019年同期相比也僅下降了3％。

自然環境好的區域明顯有優勢，例如馬里布（Malibu）對大型房屋的需求激增，因為有海景房和牧場莊園類豪宅，這使該市獨棟住宅的中位數價格創下了320萬元的歷史新高，比一年前增長近45％。該市的海景康斗銷售中，銷售的單戶面積也升至四年多來最高，原因顯然是人們需要在家上班和上學，需要的空間更大。

而上個季度洛杉磯最密集的市中心出現疲軟跡象，市區的康斗的銷售量比一年前減少了四分之一，而售價中位數下降了3％。相比之下，地塊較大且方便遠足和其他戶外活動的社區，情況就要好得多。報告顯示，Brentwood的銷售額竟增長了50％以上，帕立賽德的銷售額同比也增長近20％。