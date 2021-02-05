赫汝帕谷新建案 未來升值潛力可觀

赫汝帕谷市新建案。（Lennar房建公司提供）

南加州 河濱縣赫汝帕谷市（Jurupa Valley）一向被華人 地產經紀認為，是未來物業升值熱點地區。近期該市新建案Shadow Rock-Discovery吸引華人關注。資料顯示，正在建設的社區由Lennar房建公司開發，已有多棟新宅建成。該市比鄰東谷市、安大略、科洛納等城市，專家表示，發展潛力可觀。

赫汝帕谷市於2011年7月1日建市，建市時間不長，較比鄰居東谷市建市時間還要短，人口10萬人左右。由於地處內陸發展較快的東谷市和安大略市附近，赫汝帕谷市未來前景看好，也相應帶動地產市場，預計未來物業可望持續升值。

赫汝帕谷市新建案。（Lennar房建公司提供）

該市新建案Shadow Rock- Discovery，地址：2769 Kings Canyon Drive. Jurupa Valley。介於60號、91號、10號高速公路間，附近也有交通主要街路。該社區是全新兩層獨立屋社區，共有四種房型，面積1547至2064平方呎之間。每個房型提供三至四個臥室、兩至三個衛浴和二車位車庫。每棟住宅室內外設施齊全，價位在48萬1590元至53萬3515元之間。

新建案社區附近有赫汝帕聯合學區所屬的學校，包括Sunnyslope小學、Jurupa中學及Patriot高中，還有Louis Robidoux圖書館，以及Rio Ranch市場。健康醫療設施包括：Parkview 社區醫院、河濱社區醫院及凱撒醫療中心。還有一座高爾夫球場及赫汝帕岡地區公園。

由於該市距離東谷市和安大略市很近，居民可以到安大略購物中心，或者東谷市商業廣場購物消費，也可到即建設的東谷市99大華超市購買華人喜歡的商品。東谷市及安大略市，現在也有多家華人或亞洲人喜歡的美食餐廳。赫汝帕谷市距離安大略機場，有半個小時左右車程。

在治安方面，河濱縣警局在赫汝帕谷市設有分局，負責管轄該市及東谷市治安，近年該市並無重大案件發生。

赫汝帕谷市是新興城市，市府有雄心擴大城市規模，希望進一步發展。華人地產經紀表示，該市建市時間不長，又處於發展迅速的東谷市和安大略市附近，還有發展較久的城市科洛納市附近，很多人尚未將目光集中在這個城市身上。不過從該市發展前景看，是一個令人充滿希望的城市。