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知名歌手威爾森 250萬賣休曼橡林豪宅

編譯組╱綜合報導
室外半畝地有著露天泳池。（地產網站）
室外半畝地有著露天泳池。（地產網站）

Semisonic樂隊主唱、詞曲創作者威爾森（Dan Wilson），日前以250萬元價格，將其位於休曼橡林（Sherman Oaks）的物業放上市場。這位曾於1998年以熱門專輯Closing Time獲得葛萊美獎提名的歌手，此番開價，較其十年前的買價高出100萬元。

這座位於范杜拉大道（Ventura Boulevard）南部，靠近Deervale-Stone峽谷公園（Deervale-Stone Canyon Park）的1970年代督鐸式（Tudor）物業，可從山坡上一覽峽谷城市美景。磚製配飾和半木料裝潢吸引人們眼球，房屋大部分保持其原始風格。

主屋內部為單層平面圖，深色硬木版與橫樑都進行現代化改建。客廳和廚房有嵌入式配件，玻璃牆通向一個加頂的露台用餐區。

整座房屋約3700平方呎，有四間臥室，其中一間擁有隔音。室外的半畝地有一游泳池，水療中心和一個帶著辦公室的車位。

威爾森來自明尼蘇達州，熱門歌曲包括Closing Time、Singing in My Sleep等。這位59歲音樂人發行三張個人專輯，獲得兩座葛萊美獎。

知名歌手威爾森，將位於休曼橡林的物業，以250萬元放上市場。（地產網站）
知名歌手威爾森，將位於休曼橡林的物業，以250萬元放上市場。（地產網站）
1970年代的房屋，大部分仍保持原始風格。（地產網站）
1970年代的房屋，大部分仍保持原始風格。（地產網站）

提名 游泳 明尼蘇達州

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