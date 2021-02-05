低利率持續 重貸「貨比三家」省更多

重貸從去年就成為熱門話題，隨著低利率持續，這股熱潮還在延燒。（Unsplash）

重貸（ReFinance）顧名思義就是拿新的貸款 去償還現有貸款，通常這麼做的原因，是當前利息比從前拿到的低很多。重貸從去年就成為熱門話題，隨著低利率 持續，這股熱潮還在延燒，但重貸真的能省錢嗎？怎樣才能省更多呢？

重貸是否划算？這是每個打算重貸的人都需要問自己的問題，貸款經紀Holly張表示，如果一個屋主2018年12月花40萬買房，貸款是30年固定利息，利率4.64%， 現在重貸，在當前低利率的背景下，每月或可節省230元，總體節約5萬1000元。如果貸款周期少於30年還能節省更多，還是以40萬元為例，如果30年貸款變成15年貸款，每月還款額雖然增加到700元，但是屋主總體比30年貸款省下19萬7000元，是相當可觀的數字。

重貸前要結合自己經濟狀況、未來規畫等多方面考慮。同時自住屋和投資 房重貸也有區別，投資房通常要比前者利息高0.5%左右。如果想兩三年內賣掉投資屋，現在做重貸就未必划算，同時重貸也會延長還貸的時間，除非還是按照現有的金額還貸，才可提前還清，但也要注意貸款合同上是否提前還清有罰款。

Holly張表示，選擇重貸時要「貨比三家」，主要比利率和Lender，通常如果想獲得貸款資格，DTI（債務和收入比值）最好為36％，這個比例决定了Lender審核申請者是否符合貸款資格的關鍵因素。據美國消費者金融保護局（Consumer Financial Protection Bureau）的數據，一些貸方能接受的DTI比例是43％，這也是為什麼要貨比三家的原因。

要降低DTI，可提前還清一些債務，比如汽車貸款，尤其要還清較高利息的債務、提高收入比如兼職或要求加薪。想獲得好的利率，提高信用分也很重要，可通過保持信用卡低消費、一次付清或準時支付帳單、修正信用報告中的錯誤等方法來改善。

有些廣告寫著「No Points No Fee」不是意味著不用花錢，這就是廣告技巧。很多廣告都打著重貸No Closing Cost的字眼吸引顧客，表面上在重貸時無需支付任何結算費用，實際上這些費用要麼是被打包在新貸款裡，或換算成更高的利率，因此重貸時一定要問清楚有無隱形費用及結算方法。

Holly張提醒，現在重貸還可在2020年報稅時省錢，因為貸款利息、房地產稅、抵押貸款點數和交易費用等均可抵稅。未來的房價走勢和利息的變化，都會影響重貸的回報率，重貸是很客製化的事情，建議可諮詢專業的貸款經紀，選擇適合自己的重貸計畫。