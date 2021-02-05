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莫瑞諾谷新建案 生活便利發展迅速

記者啟鉻╱莫瑞諾谷報導
內陸莫瑞諾谷市巨石嶺社區新屋。（KB Home提供）
內陸莫瑞諾谷市巨石嶺社區新屋。（KB Home提供）

河濱縣莫瑞諾谷市（Moreno Valley ）是內陸帝國近年發展最迅速城市之一，不少住宅建案陸續開發中；巨石嶺社區（Boulder Ridge）是新建社區，目前有至少兩棟展示屋面向公眾，據地產網資訊，莫瑞諾谷平均房價約38萬9130元，在過去一年，房價增幅約10.3%。

據專業人士預測，未來房價會繼續增長。不過在Zillow地產資訊網上，或因新冠肺炎疫情前景不明朗，尚未更新未來一年地產發展趨勢數據的預測。

內陸莫瑞諾谷市巨石嶺社區新屋。（KB Home提供）
內陸莫瑞諾谷市巨石嶺社區新屋。（KB Home提供）
內陸莫瑞諾谷市巨石嶺社區新屋。（KB Home提供）
內陸莫瑞諾谷市巨石嶺社區新屋。（KB Home提供）

巨石嶺社區位於莫瑞諾谷市Trailhead Lane的9673號，這是一個全新住宅區，以全一層獨立屋為主。現推出至少三種房型，二居室至四居室之間，面積近1551平方呎至1751平方呎之間，兩車位車庫，價位在46萬至47萬多元，有太陽能發電設施，開發商是KB Home。

從展示屋看來，其中一個展示屋進入後是一條長長走廊，直通廚房及主臥及休息區。右側是通向車庫出口，旁邊還有一個稍大儲藏室，或是提供給寵物。左側是兩個次臥間，有各自衣帽間，共有一個衛浴。進入廚房、客廳、餐廳開放式一體空間，顯得格外明亮，陽光透過寬大窗子，讓室內採光通透，也有出口直達私家院落。主臥室包括衛浴與衣帽間，有浴盆和淋浴間。這是一個三居室住宅，主臥與兩個次臥間距離較遠；私家院落裡，有可供野餐區和休息區。

社區環境：位於10號、215號和60號公路間，交通方便。臨近Sunnymead Ranch，周邊有休閒公園Shadow Mountain Park，包括棒球場、籃球場及野餐區。距離河濱加大、河濱社區學院車程很近，附近衛醫療設施包括Riverside University Health System以及凱撒醫療中心、莫瑞諾谷Heacock 醫療中心。

內陸莫瑞諾谷市巨石嶺社區新屋。（KB Home提供）
內陸莫瑞諾谷市巨石嶺社區新屋。（KB Home提供）

社區附近還有保持自然風貌的Box Springs Mountain Reserve Park ，還有Sycamore Canyon Wilderness Park。外出消費也有好去處，附近有莫瑞諾谷購物中心。Towngate Shopping Center 和Canyon Crossings等地點，附近有小學Hidden Springs ES。

據莫瑞諾谷市府資訊，近年來，該市批准多個房屋開發案，擬建獨立屋近4000個單位，多單位（Multi-Family）住宅近3000個單位，其他還有各類商用建築。

該市於1984年建市，地處河濱-聖伯納汀諾-安大略的內陸都會區，人口增長迅速，自1984年代居民不到5萬人，增加到目前近20萬人口，是河濱縣第二人口多的城市，近年吸引多家全美及國際著名公司進駐。該市有亞馬遜物流公司、馬區空軍基地。

內陸莫瑞諾谷市巨石嶺社區新屋。（KB Home提供）
內陸莫瑞諾谷市巨石嶺社區新屋。（KB Home提供）

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