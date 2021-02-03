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用新冠紓困金買GameStop股票 醫院職工喜賺4萬元

編譯組／綜合報導 
GameStop股價狂飆，爾灣醫院員工喜獲4萬元。（ABC電視台）
GameStop股價狂飆，爾灣醫院員工喜獲4萬元。（ABC電視台）

GameStop股票上周出乎意料大漲特漲，雖然讓壓空的對沖基金大喊吃不消，但小股民卻因此大賺一筆。一名在爾灣退伍軍人醫院工作的職工漢則盧（Arya Hamzelou）就是其中之一，他把自己和家人收到新冠紓困金投入股市，一下變成4萬元的意外之財。 

漢則盧接受KABC訪問時，雖然表示他當初買股時，不知為何就有個念頭告訴他，該買100股而非50股，因此GameStop狂漲時，他吃了一驚，還跟太太商量。 

但是漢則盧強調，他跟衝動買股的年輕人不一樣，每支股票他都做了十足功課，所以他不是只有GameStop的股票，其他各股他也持有，只是GameStop的漲勢既洶且猛，因此原本的新冠補貼一夕變成了4萬元。 

不過，讓漢則盧不爽的是，原本就已經富到出油的華爾街大鱷，原本做空GameStop只是想買第三或第四間房子，但是像他這樣，用心研究個股，參與Reddit討論的散戶，卻只是想讓小孩用好一點的尿布，妻子少打一點工而已。 

漢則盧將整個經過整理在他的部落格上，詳細說明了Reddit散戶如何打敗對沖基金的經過，但他更希望GameStop不只是讓股民賺錢，還要學到經驗，對他來說，股價大漲只是讓他的家人日子更好過。 

GameStop 股票 紓困金

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