做慈善兼投資 遺產效益最大化

Sean Yu家族基金會執行董事余崇孝。（記者楊青／攝影）

Sean Yu家族基金會執行董事余崇孝，31日在新春稅務生活線上講座上主講「做慈善還是做功德」。他表示，東方人與西方人在身後的財富處理上最大的不同，一個是留給家人，一個則是貢獻給社會，無論做功德還是做慈善，都可有多種投資 方式讓遺產效益最大化。

余崇孝表示，基於根深柢固的家庭觀念，很多東方人都喜歡將身後財富留給家庭和孩子；而在西方，幫助他人，向社會捐贈財富則是從小的養成，且不求回報。根據「捐贈美國 2019慈善年度報告」，2018年美國個人捐贈額為2920.9億元，很多捐贈都是來自普通人。在2018年全美4277億元的慈善捐贈總數中，個人捐贈高佔68%，各種基金會佔18%，遺產捐贈佔9%，公司捐贈佔6%左右。

余崇孝認爲，從母國移民美國，在美國成家立業，華人 財富價值觀也應入鄉隨俗，與時俱進，包括洛杉磯華人近年捐錢捐資建設漢庭頓圖書館流芳園，一些華人以家人的名義設立各種獎學金支持清寒和優秀學子，一些華人以祖先名義捐款幫助弱小，都值得推崇。

他認爲，為社會做慈善，實際上是就是東方人所說的做功德，包括建立捐贈者顧問基金（Donor Advised Funds）、私人基金會（Private Foundation）、慈善信托（Charitable Reminder Trust）、公共基金會（Public Foundation）等，既是做善事，也是很好的個人理財投資渠道，比如捐贈者顧問基金會和私人基金會都有很高的現金以及長期證券和房地產免稅額，其中捐贈者顧問基金會現金免稅額，為調整後總收入的60%，長期證券和房地產免稅額高達調整後總收入的30%；私人基金會的現金和不動產免稅額，也分別高達調整後總收入的30%和20%。