我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10共和黨人致函拜登籲協商紓困 提6千億縮減版

華爾街大戰怎落幕？專家：看巨鱷和散戶誰先投降

納稅者非蓄意違規 自首可減輕或免除罰款

記者李雪／洛杉磯報導
國稅局人員主講「國際稅法：簡化的海外金融資產申報合規流程」。（視頻截圖）
國稅局人員主講「國際稅法：簡化的海外金融資產申報合規流程」。（視頻截圖）

國稅局海外資產披露專家Christine Stone，在北美華人會計師協會和國稅局主辦，世界日報協辦的稅務生活講座，主講「國際稅法：簡化的海外金融資產申報合規流程」。

國稅局在2018年關閉境外自首方案（OVDP）後，也頒布新的自首方案。若納稅義務人及時自首並全面配合調查，國稅局可減輕罰款。國稅局提供多個選項來解決這些稅務問題。

如果納稅者的違規行為不是有意的，可考慮「簡易型歸檔合格程序」（Streamlined Filing Compliance Procedures）。她強調該程序不是方案項目，程序分為SFO和SDO，前者是給符合外國居民要求，後者則是本地居民。只要納稅人披露，便可減輕罰款甚至免除，適用不需要進入犯罪保護或嚴重罰款的納稅人。

她表示，如果這兩種情況不合適，納稅人可簡單提交修正稅表（Amended Return）或逾期稅表就好。此外國稅局也有逾期肥爸(Delinquent FBAR)程序，給需要配合肥爸條款，但卻沒有及時提交的納稅人。只要通過電子化向金融犯罪執法網絡（FinCEN）和國稅局提交資料，並解釋為何交晚了即可。最後還有拖欠國際資訊報表提交程序（Delinquent international information return submission procedures）給沒能及時提交國際資訊報表的納稅人，這些人有合理的緣由，也沒有被犯罪調查等，就可以採取這一程序。

她強調如果納稅人收到罰款通知或其他通知，應該要回應國稅局，附上自己的解釋理由，及任何國稅局要求的文件。

國稅局 稅表 華人

上一則

反新冠疫苗者示威阻接種 道奇球場短暫關閉

下一則

做慈善兼投資 遺產效益最大化

延伸閱讀

到現在仍未收到第一輪和第二輪紓困金 理由可能是...

到現在仍未收到第一輪和第二輪紓困金 理由可能是...
出租房地產 做1031交換不一定都有利

出租房地產 做1031交換不一定都有利
加州提供企業救助辦法 財務長籲善用

加州提供企業救助辦法 財務長籲善用
新春稅務生活線上大講座精闢實用 600人取經滿載而歸

新春稅務生活線上大講座精闢實用 600人取經滿載而歸
今年報稅遲 退稅會晚多久？

今年報稅遲 退稅會晚多久？
還未收到600元支票？快上國稅局網頁查是否符合資格

還未收到600元支票？快上國稅局網頁查是否符合資格

熱門新聞

台灣前第一家庭陳水扁與吳淑珍的親信黃芳彥（中）在加州爾灣市持槍自盡。（取自聯合新聞網）

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

2021-01-29 00:10
黃芳彥住處監視錄影留下他生前最後影像。（讀者提供）

舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

2021-01-28 17:49
黃芳彥選擇自殺的停車場。（記者高梓原／攝影）

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

2021-01-30 13:20
新冠疫苗的副作用比一般預防針強，但陳詩閔仍鼓勵民眾接種。（陳詩閔提供)

華裔打完第二劑新冠疫苗嚴重腹瀉「在馬桶上度過一天」

2021-01-27 23:07
橙縣南海岸醫學全球醫學中心的一名X光操作員，在接種第二劑輝瑞產（Pfizer）新冠疫苗後死亡。（Getty Images）

南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡

2021-01-27 13:31
中國公民謝瑜日前到優勝美地國家公園時失蹤，後被發現死亡。（優勝美地國家網站）

優勝美地發現失蹤華裔婦女屍體

2021-01-24 20:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情

比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情
人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪

人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪
英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道

英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道
傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認

傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認
主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居