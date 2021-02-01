納稅者非蓄意違規 自首可減輕或免除罰款

國稅局人員主講「國際稅法：簡化的海外金融資產申報合規流程」。（視頻截圖）

國稅局 海外資產披露專家Christine Stone，在北美華人 會計師協會和國稅局主辦，世界日報協辦的稅務生活講座，主講「國際稅法：簡化的海外金融資產申報合規流程」。

國稅局在2018年關閉境外自首方案（OVDP）後，也頒布新的自首方案。若納稅義務人及時自首並全面配合調查，國稅局可減輕罰款。國稅局提供多個選項來解決這些稅務問題。

如果納稅者的違規行為不是有意的，可考慮「簡易型歸檔合格程序」（Streamlined Filing Compliance Procedures）。她強調該程序不是方案項目，程序分為SFO和SDO，前者是給符合外國居民要求，後者則是本地居民。只要納稅人披露，便可減輕罰款甚至免除，適用不需要進入犯罪保護或嚴重罰款的納稅人。

她表示，如果這兩種情況不合適，納稅人可簡單提交修正稅表 （Amended Return）或逾期稅表就好。此外國稅局也有逾期肥爸(Delinquent FBAR)程序，給需要配合肥爸條款，但卻沒有及時提交的納稅人。只要通過電子化向金融犯罪執法網絡（FinCEN）和國稅局提交資料，並解釋為何交晚了即可。最後還有拖欠國際資訊報表提交程序（Delinquent international information return submission procedures）給沒能及時提交國際資訊報表的納稅人，這些人有合理的緣由，也沒有被犯罪調查等，就可以採取這一程序。

她強調如果納稅人收到罰款通知或其他通知，應該要回應國稅局，附上自己的解釋理由，及任何國稅局要求的文件。