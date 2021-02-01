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華爾街大戰怎落幕？專家：看巨鱷和散戶誰先投降

沒獲全額紓困金 可索取減稅

記者楊青／蒙特利公園市報導
施啟祥會計師。（檔案照）
施啟祥會計師。（檔案照）

北美華人會計師協會副監事長施啟祥，31日在北美華人會計師協會和國稅局主辦，世界日報協辦的新春稅務生活線上講座，主講「最新紓困法案介紹和2021報稅注意事項」，包括紓困法案進展、紓困金（Economic Impact Payment）、重獲紓困金的稅收抵免、薪資保護計劃(Paycheck Protect Program）、雇員留置稅收抵免（Employee Retention Credit）以及2021報稅注意事項等。

施啟祥表示，目前尚不清楚2020年度報稅季是否會像去年那樣推遲，但疫情期間聯邦政府的幾個紓困法案，將對2020年度個人和公司的報稅都有一定影響。

個人報稅方面，聯邦頒發的紓困現金支票（Stimulus Checks），在聯邦和各州都不需納稅，但領取到的各州發放的失業救濟金業救濟金（如加州一度代聯邦政府核發每周600元的失業救濟金）在聯邦需要納稅；不過各州對自己發放的失業救濟金徵稅情況不同，比如加州、新澤西、俄勒岡州、賓州和維吉尼亞州的失業救濟金都不徵州稅。

沒獲紓困現金支票，或沒獲得全部紓困金額的個人，可以在2020年的納稅申請表上，索取回復返還遞減稅金（Recovery Rebate Credit）。

公司報稅方面，根據聯邦Notice2020-32以及加州AB 1577，被豁免的PPP貸款，不算作公司應稅收入。2021年綜合撥款法案規定，用PPP豁免支付的費用，比如工資、租金、房屋貸款利息以及水電煤等費用，可算作工資的運營成本；通常企業的餐飲費用支出只能抵扣50%，新法則是企業在2020年12月31日之後以及2023年1月1日之前產生、由餐館提供的食物和飲料費用可全額抵扣。

施啟祥表示，首輪紓困金符合條件成人1200元，孩子500元；次輪成人和孩子都是600元；第三輪如果通過的話，每人1400元。部分民眾至今沒有收到第一或第二輪支票，他分析主因包括，當事人還沒有報稅、國稅局資料和你的資料不符、或報了稅但稅單還沒有被處理（1095A）、支票或借記卡（Debit Card）尚在郵寄途中、或當事人銀行賬戶有改變、或用Turbo Tax或H&R Block線上報稅；或不符合資格等。

第二輪PPP貸款申請資格包括，已收到第一輪PPP貸款，且將要或已經將全部貸款用於授權用途；不超過300名員工的企業，且可證明在2019年至2020年可比期間，總收入至少減少25%，或者可以證明2020年全年總收入較2019年減少25%（需提供稅表）。對於大多數借款人而言，第二輪PPP最高貸款額是2019年或2020年平均每月工資成本的2.5倍，最高200萬元；對於住房和餐飲服務業借款人，為2019年或2020年平均每月工資成本的3.5倍，最高200萬元。申請人可在3月31日前，通過任何現有的SBA7（a）銀行，或任何聯邦保險存托機構，聯邦保險的信用合作社，合格的非銀行貸方或農場信貸系統機構申請。

第二輪PPP擴大申請範圍，新增501（c）（6）組織，比如當地商會、勞工和貿易組織以及其他各種非營利組織，能夠證明在不確定的經濟環境下，獲取貸款用來維持企業的持續經營。該貸款可用於豁免的合格費用，包括工資、成本、員工佣金和小費、按揭貸款利息、租金、有租賃合約的水電費、財產損失成本、供應商費用、員工保護支出等。

紓困金 貸款 報稅

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