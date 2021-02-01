高淨值美稅務居民 在中投資較寬鬆

德勤（北京）稅務總監沈靖。（Zoom截圖）

在「新春稅務生活線上大講座」上，德勤（北京）稅務總監沈靖及稅務合夥人王焱，分享「高淨值美國 稅務居民在中國投資 和資產配置的稅務考量」細節。

沈靖表示，中美民間資金往來投資頻繁，尤其是生物醫藥行業在中國內地和香港有重大突破，越來越多的華人科學家和企業家在中美兩地從事生物業務，有很好的收益。中國內地對外商投資企業的制度日益寬鬆，2015年以前，成立公司需要政府部門批准，耗時且麻煩。但2016年和2019年的改革和外商投資法頒布，讓外商企業正常履行申報手續即可，其他和本地投資者一樣。但對於網絡、新聞和涉及國家安全行業投資限制依然嚴格。

他說，中國對生物醫藥行業有特殊審核標準，其他企業必須是盈利上市，但生物醫藥可在沒有任何業務收入的情況下上市。只要有若干藥物在實驗，達到臨床二期實驗，且滿足市值要求，就能在中國上市和融資，且二級市場表現相當不錯。截至2020年6月，生物醫療行業市盈利率超過科創版平均水平。

最近接連發生美國華人瞞報海外收入被美國法院起訴判刑的案例，對此，王焱表示，這些事件在跨境中美高淨值人群中引發關注和警覺，稅務無小事，稅務不合規很容易成為攻擊和打壓的突破口。中國和美國一樣是對稅收居民全球徵稅的國家，但中國沒有像美國那麼嚴格，中國有一個六年規則，對於無住所的個人，如果連續六年每年在中國停留183天，且沒有任何一年單次離境超過30天，這些人來自海外的收入才需要在中國納稅。

她說，雖然中國薪資的稅率比美國高，但中國沒有州稅和贈與稅，銀行存款利息和境內上市公司大於一年的股息也都是暫時免稅，千人計畫獎金也是免稅。