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生前信託可撤銷修改 維護成本低、靈活度高

記者李雪／洛杉磯報導
張辰妍主談「遺產與傳承規畫」。（視頻截圖）
張辰妍主談「遺產與傳承規畫」。（視頻截圖）

Zhang & Zhang律師事務所創始合夥人張辰妍，31日在新春稅務生活線上講座中，主談「遺產與傳承規畫」。

張辰妍表示，但如果過世時沒有規畫，會按照政府法律默認方式。不過通常民眾心裡的期待，和政府的默認分配方式不一樣。若是如此，就應該做些規畫，方式包括遺囑與共有持有方式、生前信託、進階遺產規畫。在這三種方式中，唯有遺囑具有的一個功能，即給未成年子女提名一位監護人。

如果民眾的總資產超過16萬6250元，或持有地產價值超過5萬5425元，就需要通過常規的遺產認證程序，如果沒有超過，就可以走小額遺產程序，是政府的一個較為簡單的程序。但無論是常規還是小額，程序不僅耗時久，花費也通常會超過生前信託規畫的費用。

張辰妍解釋，生前信託可撤銷可修改，維護成本低、靈活度高的選擇，且對每年報稅沒有影響。信託可避免遺產認證程序、遺產稅和贈與稅，還能提供其他保護，比如如果出現意外和醫療風險時，可以避免法院強行指任監管人或資產管理人。或不可撤銷信託也可以在訴訟和債權人方面提供保護。

不過也有生前信託不能解決的問題，但主要集中在高淨值人群，即總個人資產超過1170萬元，或夫妻共同財產超過2340萬以上，超出部分若要給其他受益人就需要繳納遺產稅。不過也有進階的遺產規畫，包括不可撤銷信託、人壽保單、公司架構、特殊合同架構等方式的組合，可以規避遺產稅。如果和配偶中有人是非稅務公民，大多數情況是不適用美國的遺產稅法，這種情況可諮詢專業人士。

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