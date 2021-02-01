香港稅率優惠多 未來可能改變

普華永道（香港）稅務合夥人何經華主講「香港作為亞洲投資平台的稅務考量」 。（zoom截圖）

普華永道（香港 ）稅務合夥人何經華31日主講「香港作為亞洲投資 平台的稅務考量」，介紹香港的投資優勢和各種稅務優惠。

何經華表示，香港營商環境優越，是東南亞的中心。從香港出發四個小時可到達亞洲主要城市，鏈接世界的一半人口。在香港沒有外商投資限制，沒有關稅。香港有大量人才，是中國和國際市場的通道。香港的稅制簡單且低稅率，16.5%的企業稅和15%的個人稅務，且離岸收入免稅，只是來自香港的利潤 才徵稅。股息和資本息都是免稅，香港沒有流轉稅也沒有數碼稅。

收取利得稅（Profit Tax）主要看利潤的來源地。如買賣證券，要看上市交易所所在地，服務看服務從哪裡提供，買賣房地產也是看物業所在地。香港稅收政策為提高競爭力， 今年推出很多減半稅率的優惠，在岸符合豁免資格的投資基金都可在香港免稅。

薪俸稅（Salaries Tax）在香港是否徵稅要看是否為香港僱傭，如果是非香港僱傭是以在香港的天數來計算。香港有60天規則，不管如何，在香港逗留沒有超過60天是免稅的。如果在香港擔任董事收取董事費，需要繳稅。個人入息稅可以將利得稅、薪俸稅、物業稅（Property Tax）三種稅收一起填寫，如果有不同收入和虧損，可以互相抵消。

她說，香港稅務協議，可避免雙重徵稅和稅務信息交換，香港政府已簽署45份雙重避免徵稅的協定，但不包括美國。香港大部分的稅務協定對稅務居民和企業的定義，是在香港成立，或不在香港成立但在香港管理的公司都是稅務居民。但近年香港稅務局受到壓力，開始收緊稅務居民身份證的申請，目前要看到香港的公司有實質商業行為才會批准。同時香港不想被塑造成避稅天堂，對於離岸申請，礙於壓力，現在申報比較困難。未來離岸申報和實質的定義，可能會改變。