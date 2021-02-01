我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10共和黨人致函拜登籲協商紓困 提6千億縮減版

華爾街大戰怎落幕？專家：看巨鱷和散戶誰先投降

香港稅率優惠多 未來可能改變

記者張宏／蒙特利公園市報導
普華永道（香港）稅務合夥人何經華主講「香港作為亞洲投資平台的稅務考量」 。（zoom截圖）
普華永道（香港）稅務合夥人何經華主講「香港作為亞洲投資平台的稅務考量」 。（zoom截圖）

普華永道（香港）稅務合夥人何經華31日主講「香港作為亞洲投資平台的稅務考量」，介紹香港的投資優勢和各種稅務優惠。

何經華表示，香港營商環境優越，是東南亞的中心。從香港出發四個小時可到達亞洲主要城市，鏈接世界的一半人口。在香港沒有外商投資限制，沒有關稅。香港有大量人才，是中國和國際市場的通道。香港的稅制簡單且低稅率，16.5%的企業稅和15%的個人稅務，且離岸收入免稅，只是來自香港的利潤才徵稅。股息和資本息都是免稅，香港沒有流轉稅也沒有數碼稅。

收取利得稅（Profit Tax）主要看利潤的來源地。如買賣證券，要看上市交易所所在地，服務看服務從哪裡提供，買賣房地產也是看物業所在地。香港稅收政策為提高競爭力， 今年推出很多減半稅率的優惠，在岸符合豁免資格的投資基金都可在香港免稅。

薪俸稅（Salaries Tax）在香港是否徵稅要看是否為香港僱傭，如果是非香港僱傭是以在香港的天數來計算。香港有60天規則，不管如何，在香港逗留沒有超過60天是免稅的。如果在香港擔任董事收取董事費，需要繳稅。個人入息稅可以將利得稅、薪俸稅、物業稅（Property Tax）三種稅收一起填寫，如果有不同收入和虧損，可以互相抵消。

她說，香港稅務協議，可避免雙重徵稅和稅務信息交換，香港政府已簽署45份雙重避免徵稅的協定，但不包括美國。香港大部分的稅務協定對稅務居民和企業的定義，是在香港成立，或不在香港成立但在香港管理的公司都是稅務居民。但近年香港稅務局受到壓力，開始收緊稅務居民身份證的申請，目前要看到香港的公司有實質商業行為才會批准。同時香港不想被塑造成避稅天堂，對於離岸申請，礙於壓力，現在申報比較困難。未來離岸申報和實質的定義，可能會改變。

香港 投資 利潤

上一則

洛縣新冠患者入院比例續降 31日新增確診5925例

下一則

沒獲全額紓困金 可索取減稅

延伸閱讀

英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道

英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道
調查：僅3成1港人願接種COVID-19疫苗

調查：僅3成1港人願接種COVID-19疫苗
香港不承認BNO護照 須持其他證件出入境

香港不承認BNO護照 須持其他證件出入境
歐盟禁出口 港府爭2月首批疫苗如期供貨

歐盟禁出口 港府爭2月首批疫苗如期供貨
扯Baby嫁古天樂 香港記者道歉順便再爆料

扯Baby嫁古天樂 香港記者道歉順便再爆料
如何適應外地生活？

如何適應外地生活？

熱門新聞

台灣前第一家庭陳水扁與吳淑珍的親信黃芳彥（中）在加州爾灣市持槍自盡。（取自聯合新聞網）

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

2021-01-29 00:10
黃芳彥住處監視錄影留下他生前最後影像。（讀者提供）

舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

2021-01-28 17:49
黃芳彥選擇自殺的停車場。（記者高梓原／攝影）

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

2021-01-30 13:20
新冠疫苗的副作用比一般預防針強，但陳詩閔仍鼓勵民眾接種。（陳詩閔提供)

華裔打完第二劑新冠疫苗嚴重腹瀉「在馬桶上度過一天」

2021-01-27 23:07
橙縣南海岸醫學全球醫學中心的一名X光操作員，在接種第二劑輝瑞產（Pfizer）新冠疫苗後死亡。（Getty Images）

南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡

2021-01-27 13:31
中國公民謝瑜日前到優勝美地國家公園時失蹤，後被發現死亡。（優勝美地國家網站）

優勝美地發現失蹤華裔婦女屍體

2021-01-24 20:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情

比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情
人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪

人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪
英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道

英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道
傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認

傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認
主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居