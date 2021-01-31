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華美銀行推數位化平台velo 手機可轉帳支付

記者李雪／洛杉磯報導
華美銀行資深副總裁中國事務主管潘明。（會議截圖）
華美銀行資深副總裁中國事務主管潘明。（會議截圖）

北美華人會計師協會聯合國稅局與世界日報，30日舉辦「新春稅務生活線上大講座」。華美銀行資深副總裁中國事務主管潘明介紹了「華美銀行數位化銀行產品和服務」。

潘明表示，疫情期間出行不便，華美銀行的數位化平台「velo」手機應用程式，為海內外客戶提供了極大便利，尤其許多客戶人在中國，手機上就可轉帳、支付。該程式特點就是在手機和電腦上就可以遠程申請開戶，目前可支持中港台三地的居民身分證申請，幾分鐘就可搞定。他表示，尤其現在中國境內也流行炒美股，需海外帳戶。此外「velo」甚至還可直接和中國的支付寶轉帳，極大便利了華人用戶。

此外，華美銀行的重要數位化產品還有移動支付。如民眾去中國旅行會發現中國早已跳過信用卡時代，發展成了無現金社會，進入了移動支付時代。不少民眾到美國來旅遊時希望也可以用支付寶和微信支付，以前美國商家幾乎不了解也無法提供這樣的功能。華美銀行為美國當地商家提供解決方案，讓他們也可以接收微信支付和支付寶，如今民眾去很多餐館都在使用華美手機銀行支付。

另外近年來跨境電商發展迅速，很多賣家在中國銷售商品至美國。但是根據美國規定，在美沒有公司沒有實體經營場地就無法開帳戶，所以無論是在亞馬遜還是ebay賺的錢都沒法匯到中國。華美銀行基於一種API技術，相當於為這些賣家開設子母帳戶，可以在美國實現收款，匯集一定數額後匯到中國。

中國 美國 手機

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