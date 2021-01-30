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加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

官方安檢人力不足…職場安全未改善 恐引爆疫情

編譯組／綜合報導 
肉品包裝廠的隔板距離僅三呎，顯示廠家並未落實防疫規定。（United Farm Workers提供）
肉品包裝廠的隔板距離僅三呎，顯示廠家並未落實防疫規定。（United Farm Workers提供）

加州雖然希望阻止疫情持續延燒，目前似乎稍見和緩。在州長紐森放寬禁令的同時，工會與地方政府卻紛紛抱怨，加州對於勞動職場的防疫檢查不確實，導致速食店、農場與肉品加工等處所，向來是而且未來還是引爆點之一。

但加州職業安全與衛生局（Cal/OSHA）本身面臨人力短缺問題，因此一直無法採取有效安檢，加上業者也提起訴訟，指控現有防疫措施太過擾民，讓他們無法做生意，因此職場安全仍難達標。 

洛杉磯時報報導，農工聯會（United Farm Workers）等勞團認為，州長的決心不夠，才會讓農場工人的安全受到明顯威脅，包括中央山谷區李文斯頓市的Foster Farms就有至少八人死於新冠。因此，工會勞團開始採取法律行動，要求Foster Farms等業者遵守防疫規定，提供勞工合格的工作環境。 

聖他克拉拉縣自去年3月至11月，接獲超過430件與新冠相關的投訴案，全都是針對還在營業的餐廳而來，所以議長查維茲（Cindy Chavez）強調，不論在何處工作，勞工都應該是安全的，而且有安全感，唯一能達到這要求的方法就是徹底執行。速食業勞工團體Fight for $15也表示，勞工投訴越來越多，都是針對環境不夠安全而來。 

洛時報訪問到的案例是阿奎拉（Paz Aguilar）。在疫情來臨之前，她兼了三份工作，其中一處有六人感染。在她確診後，疑似導致她因此感染的KFC與Taco Bell，只接到Cal/OSHA的信件詢問，沒有派人實地調查。阿奎拉說，業者當然回覆沒有違規，但如果職安局派人到現場看就會發現，員工工作時根本沒有保持距離。另一家Jack in the Box則連病假都不給阿奎拉。 

洛時報取得的法庭證詞則顯示，包括速食業、清潔員與肉品包裝員，都碰到類似狀況，即工作場所沒有保持距離，管理層隱瞞確診數字，要求員工自備口罩，也沒有帶薪病假。另一件在12月向Cal/OSHA提出的申訴，針對洛杉磯一家麥當勞，同樣是經理未要求保持距離、又未告知有人染病，而且該店去年4月就曾爆發過群聚感染，但店家還是照常營業。 

Cal/OSHA人員不足的問題，占了成因很大一部分。局長派克（Doug Parker）多次拒絕洛時訪問，不敢具名的員工告訴洛時，雖然局裡一直在徵人，但是目前還是少了50名調查員，整個加州只有190位合格安檢員。內部人員說，最慘的例子是，只有四人，卻要負責調查2020年650件因公死亡的案件，還得釐清它們是否涉及刑責。 

自從去年3月疫情爆發以來，Cal/OSHA幾乎都要被投訴案件給壓垮，加上人力不足，因此去年2月至10月，只做了1451次實地安檢，但卻執行了6500件與新冠相關的「信件調查」，也就是發信去問店東，是否有確實遵守防疫規定，結果可想而知。類似舊金山一家店東對Cal/OSHA提告，認為規定不合理，如果店家發生群聚感染，就要店家負責全部員工的篩檢費用，「每人70元是要我們倒閉嗎？」Cal/OSHA最後讓步，同意相關規定「再討論」。

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