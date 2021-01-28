股市泡沫何時爆？專家：目前還不是時候

道瓊工業平均指數27日下跌633.87點，是過去三個月以來最差單日走勢。（美聯社）

道瓊工業平均指數27日下跌633.87點，是過去三個月以來最差單日走勢，最近股票的波動加上散戶大幅增加，讓不少人擔心股市崩盤即將臨近，對此，金融專家們表示，疫苗接種、紓困 案懸而未決、小散戶的非理性操作都讓美國 股市未來走向撲朔迷離，泡沫遲早會爆，何時？無人知曉。

金融投資 與財富管理專家林日昇表示，市場現在在一個44萬億的泡沫中，這個數字是美國GPD的兩倍，也是歷史平均值的1.3倍。市場投資的錢還是很多，不但有大戶，還有小戶，很多人有錢投資。市場也變得有點瘋狂，不是價值決定，而是不合理行為出現。諾貝爾經濟學家Robert Shiller在1996年就說過整個市場是非理性的市場，但是股市在三年之後爬到頂峰後才開始泡沫破碎。所以，泡沫遲早會破，什麼時候會破誰也無法預測，只能說目前還不是時候。

他說，現在大家需要冷靜，目前影響股市主要受政治經濟影響，疫苗的接種和紓困案的進展都是影響股市的關鍵。紓困案通過是當前首要問題，也是兩黨能否合作的標誌，這也是市場最緊張的。如紓困案受阻，股市會不斷的修正。

目前有很多人説市場將會崩盤，曾任職於紐約華爾街投行的楊家淦表示，根據基礎面來做分析，現在的市場的確是太過熱了，但主要是因為疫情導致的。他的直覺是市場會上上下下，但崩盤的可能性應該不高。

楊家淦表示，之前11月總統大選前很多人退出股市，因為當時拜登是七、八成機率會贏，川普下台就不會再「操作」股市，所以崩盤可能性很高。但是之後股市一直創新高，1月6日國會暴亂也有很多聲音説1月20日就職典禮會有暴動，會打擊股市等。他尊重這些人的想法，因為沒有人是一直正確的，要多聽多研究不同的聲音。

有一點要注意，從去年到現在的股市與過去30年或50年的股市完全不一樣，需要用新的研究及思維來面對新的情況。疫情改變經濟、生活、商業各個方面，以及散戶的大量增加，這些對每個人都是全新的，對專家也是如此，市場變得更加無法預料。真的要避險，金價及一些ETF可做到，但目前還非好時機去買。