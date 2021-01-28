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軋空庶民勝？ 專家：瘋狂交易難持久

記者張宏／洛杉磯報導
散戶27日軋空GameStop和AMC Entertainment。（網頁截圖）
散戶27日軋空GameStop和AMC Entertainment。（網頁截圖）

網絡炒股平台盛行，散戶崛起，十幾歲青少年也紛紛湧進股市，並放言比父母掙得錢還多。Gameshop被華爾街大佬揚言做空，結果27日散戶將其推高到十倍，有人稱這是一場史詩級的散戶絕地反擊。金融大鱷把持的華爾街市場王者地位是否從此讓草根散戶占山為王？專家表示，散戶只是撿軟柿子捏，SEC一出手就偃旗息鼓。

隨著各種網路股票平台的發展，買賣股票變成一件再容易不過的事情。散戶投資人的投機行為加劇引起市場關注。這些散戶在網路聊天室中繼續大量軋空個股，包括GameStop和AMC Entertainment。著名做空公司Citron Research老闆Andrew Left公開發表Gameshop會跌到20元每股，結果27日漲到347.51元。有人稱這是史詩級散戶學習華爾街的戰鬥。

曾任職於紐約華爾街投行的楊家淦表示，過去一年很多人全力投入股市，尤其很多是沒經驗的散戶和年輕人，甚至在社交網絡上有很多十幾歲的人表示他們在股市比父母掙得錢還多。事實上也是，去年50%的回報率已算是普通。這些人非常積極介入股市，尤其期權（options），市場一下跌大家就一起說買買買。現在的市場已有些變成供需關係（supply and demand）的股市，人們就是買買買，沒多少人在討論基本面（Fundamental），再加上聯儲局和政府也在支持市場，保持低利率，一直印美鈔，間接來説政府方面也希望大家在股市能賺到錢，去減少疫情造成的損失。

他認為，這些瘋狂投機交易無法持久，美國證券交易委員（SEC）會進來糾正這些散戶，讓市場回歸正常操作。如果SEC沒有介入和調查處理，屆時還會有可能有另外一批股票被這樣操作。

對於GameStop和AMC被散戶軋空的行為，是否意味著庶民的勝利？金融投資與財富管理專家林日昇表示，散戶是無法打破股市遊戲規則的，Tesla這樣的股票有多少大戶想放空都無法操作，散戶最多只能選擇AMC這樣小目標做空，AMC瀕臨破產，市值有限，且未來半年內根本無法解決電影院重開的問題。GameStop也是昨日黃花的產業，即時今天漲了145%甚至更多，但基本面不行，本質也只是過眼雲煙。

他說，現在散戶非常瘋狂，大家買Tesla 還可理解，但和專業人士對打，還欠火候。

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