55歲以上換房 可將低稅基移至新房

本周30年期固定利率 仍維持相同水平，不過20年期固定利率下降0.125％。 另外15年期和十年期利率也與上周大致相同。

佳信貸款 總裁劉艷秋（Donna Chao）表示，根據加州 最新的第19號提案，以及早年的60和90號提案，55歲以上屋主換房可以將低稅基移至新房，如果新房屋價格更高，屋主可保留原房價的低稅基，只需要對兩房的差額部分支付較高的產業稅。屋主最多可以搬三次，都可享受該低稅基。而且屋主可以搬至加州任何地方。

她舉例，假如一對現年60歲的夫婦擁有一棟價值100萬元的主要房屋。他們是於2005年以50萬元價格購買該屋，並按1.25％產業稅率或每年6250元付稅。如今他們決定簡縮生活（downsize），購買了價值90萬元的牧場風格房屋。通過提案給出的優惠，他們無需支付每年90萬元要付的1萬1250元產業稅（1.25％稅率），而是將其產業稅從以前的房屋轉到新房屋，每年可以只付6250元。

她表示目前有許多老年人符合這個優惠，卻不知道有這等好處。她表示貸款公司可以幫助評估那些正在尋求退休房屋的人，並確保他們符合這一資格。