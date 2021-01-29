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退役NBA巨星韋德豪宅 開價600萬

編譯組／綜合報導

退役NBA巨星韋德（Dwyane Wade）和妻子Gabrielle Union，將其位於休曼橡林（Sherman Oaks）的豪宅掛牌上市，將牌價降至600萬元。紀錄顯示，該價格與他們2018年購買的價格相同。

去年這對夫婦斥資1790萬元，在低調的小城市–「隱藏谷」（Hidden Hills）購買另一間超級豪宅，坐落於馬刺的德羅展（DeMar DeRozan）和20歲的美國名媛凱莉珍娜（Kylie Jenner）擁有的物業之間。大約一個月後，他們以620萬元的價格，將休曼橡林的物業掛牌上市。

通過綠樹成蔭的私人道路抵達豪宅，該物業占地四分之三畝，以2017年建造的8600平方呎主屋為中心。外面有一個無敵游泳池，可一覽峽谷全景，周圍設有大烤箱的戶外廚房，與環繞式陽台。

法式門和環牆的窗戶，讓生活空間明亮寬敞，中間是一個氣派豪華的旋轉樓梯，直達三層樓。主屋內並有電影院、酒窖和電梯等。

整間房屋有五間臥室、8.5間浴室，包括一間帶著玻璃牆的主臥房，與改建後的浴室等。

38歲的韋德效力NBA 16年，獲得13次全明星。在效力邁阿密熱火隊的他，獲得三次NBA冠軍，2009年也獲得聯盟得分王。他於2019年賽季後退役。

而48歲的Union為一名女演員，作品包括知名的「壞男孩II」（Bad Boys II）、Bring It On等。

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