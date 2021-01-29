低利率帶動 南加房市火熱 今年持續看好

去年12月南加地產依舊漲，火熱勢頭預計將持續至今年。（記者李雪／攝影）

低利率 所推動的南加 房市繁榮，顯然無懼疫情地將持續到今年。雖然不少人擔憂房市是否過熱，但上月的房屋銷售數據依舊大好，房市上漲幅度，雖然相比前幾個月來說有放緩跡象，但無論是價格還是銷售量，都比去年同期大漲，而市場上待售屋依然處於極低水平。

據加州 地產經紀協會（CAR）最新數據，加州12月中間房價又創歷史新高，比去年同期相比成長16.8%，銷售量較去年成長28%，是自2009年5月以來最高紀錄。同時，市場上的待售屋也是全年最低月份。

價量雙位數漲

其中南加州各地的中間平均房價，與去年同期相比價格上漲了雙位數，都在10%至18%左右，而銷售量更是持續上漲了25%至41%。

價格上漲最多的是聖伯納汀諾縣，漲幅達到18.3%，緊隨其後的是河濱縣，比去年同期上漲16.3%。

銷量上漲最多的是范杜拉縣（Ventura），比去年同期上漲41.7%；緊隨其後的是河濱縣，比去年同期上漲39%。南加州的房屋非常搶手，平均在市場上的時間僅十天就賣掉。

資深地產經紀袁立功分析說，只要利息還是在歷史低點，以及房源還是很少，這股熱潮就有很大的可能持續。而南加州去年以來，河濱縣和聖伯納汀諾縣都一直炙手可熱，多項數據都表現得比洛縣、橙縣等地要好。這可能是因為這些地區的平均房價比較便宜，對首次購房民眾、年輕夫妻、小家庭會比較有興趣或比較能負擔。

目前各界普遍認為，低利率是房市火熱的主要原因，例如房地美（Freddie Mac）21日的報告稱，30年期固定抵押貸款的平均利率，從去年的3.6％下降至本周的2.77％。若按照這一數字，根據Redfin的貸款計算器，如果某人以去年的平均利率購買首付為20萬元、價值60萬元的房屋，則每月抵押貸款為2892元，其中包括產業稅和保險費。按照現今的利率，他只要支付2675元，每月節省217元，可負擔能力大大增強。

銷量可能縮小

不過也有一些業內人士預測，今年的銷售量可能將比2020年小。這幾個月雖然價格上漲兩位數，但是趨勢放緩的跡象之一是，12月的中位數價格自11月以來變化不大，這兩個月均較9月份的歷史高點其實略有下跌2％。

加州地產經紀協會（CAR）12月的數據也有近似跡象，如和11月價格相比，房市火熱的河濱縣、聖伯納汀諾縣、聖地牙哥縣、范杜拉縣都略有下降，降幅從0.4%到2.6%不等。

倒是洛杉磯縣和橙縣仍在穩健上漲，洛縣12月比11月價格上漲6.8%，橙縣則上漲2.2%。但南加各縣的12月銷量都還是比11月上漲，尤其是洛杉磯縣，上漲達22.1%之多，唯有范杜拉縣的銷量比11月下降了1.4%。

但更多專家認為，要衡量市場是否真的會失去動力還為時過早，因為價格逐月有上漲或下跌是非常正常。例如John Burns地產諮詢公司預測，今年主要是南加市場的房屋銷售前景可觀，預計價格會繼續上漲7％至10％，而回顧2020年的估計漲幅在9％至14％。