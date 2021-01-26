一分鐘看懂 子女抵稅額（Child Tax Credit）

子女抵稅額（Child Tax Credit，CTC) 屬於聯邦稅抵免，適用於有一個或多個孩子的合格家庭。子女抵稅額是直接抵掉納稅額，且在額度超過應納稅額時，尚可以獲得國稅局 的退稅 。這與將應納稅收入降低的「稅收抵減」（tax deduction）的概念不同，後者只是和所得抵減少繳所得稅，前者是直接和稅金抵減。

符合資格者應該把握透過子女抵稅額，達到省稅效果。依照稅法，納稅人必須有未滿17歲的合格子女（包括親生兒女、繼養子女、領養子女或寄養小孩），且年收入低於一定門檻，才能獲得子女抵稅額。單身申報者年收入20萬元、已婚和共同申報者，年收入40萬元為設定門檻。如果超過門檻，抵稅額將隨收入增加遞減，直到沒有為止。納稅人必須提交聯邦納稅申報表，才有機會獲得子女抵稅額。

針對2020年納稅年度，符合條件的納稅人，每撫養一個未滿17歲的合格子女，可享有2000元子女抵稅額，依此推估，有兩個合格子女最多可扣除4000元。若納稅人在申請子女抵稅額之前沒有欠稅，最高尚可取得1400元退稅。(記者謝雨珊）