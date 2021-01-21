一分鐘看懂：賣空（Short Selling）

賣空（Short Selling）是股票投資的術語，也是股市常見的一種操作模式。

在股票 交易市場中，經常聽到不少人說「我要賣空（做空）股票」。賣空（Short Selling）是股票投資 的術語，也是股市常見的一種操作模式。賣空獲利有限、虧損無限，不適合不熟股票的新手操弄。

基本的投資股票觀念是買進並持有股票，等股價 變高時賣掉，簡單來說是「先買後賣」；賣空的邏輯則是相反，先借股票來賣，以後再買來還，主張「先賣後買」，像是商業中的賒貨交易模式。賣空者的目標是希望在股價下跌之後，將股票以較低的價錢買回還給股票行，從中賺取差價。

當預期股價下跌，投資人可以先在股價高檔時，向證券商借來賣出股票，等未來股價下跌再從市場買回來還。如此一來，倘若買回股票的價格比較低，投資人即可賺得當中的差價。即便投資人的手上不持有某支股票，也可以先賣掉該支股票。然而若估計錯誤，股票價錢不跌反升，賣空者會有損失，且損失幅度，理論上是可以無限的。

同時，不是每位投資人都可隨意進行賣空。因為賣空需遵循「借券賣出」的步驟，也就是說，投資人必須要先有信用交易的資格，才可操作賣空手法。想要賣空股票必須向券商「借股票」，戶頭需要有2000美金才能滿足融券帳戶的資格。賣空買賣手續費和股票一樣。

(記者 謝雨珊）