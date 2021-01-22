全美最貴的富豪社區 你聽過哪幾個？

位於隱藏岡的一棟豪宅上市，開價1999萬元。(Zillow網站)

洛杉磯 縣和橙縣地區的房屋在經過疫情期間的大漲後，共有39個社區或城市房價 中位數，已超過百萬元大關，其中不少都是華人 熱中購房的地區。不過在全國範圍內，真正頂尖的富豪地區卻反而相當低調，許多民眾恐怕都未曾聽說過。

大洛杉磯的百萬豪宅「俱樂部」中，擁有眾多名流的「隱藏岡」（Hidden Hills）排名首位，房價中位數為366萬元；與之同樣位於366萬元級別的比佛利山（Beverly Hills），因為去年的上漲幅度不如隱藏岡，排名第二。緊接著則是338萬元的馬里布（Malibu）。

比佛利山一座開價199萬元的上市豪宅。(Zillow網站)

羅林山（Rolling Hills）一座開價525萬的上市豪宅，可以看到太平洋。(Zillow網站)

排名第四的羅林山（Rolling Hills）房價331萬元，毗鄰托倫斯，也是不少華人喜愛的海濱城市，並為派洛斯福德半島（Palos Verdes Peninsula）上的四個城市之一，該半島上的四個城市全都上榜。

排名第七的聖瑪利諾市（San Marino）則位於華人區的中心，中位數上漲6.7%達到242萬元。

隨後的城市中還有華人喜歡的第八名新港灘（Newport Beach）、第九名拉古納灘（Laguna Beach）、第十名派洛斯福德斯莊（Palos Verdes Estates）。此外南巴沙迪那（South Pasadena）排名26，亞凱迪亞（Arcadia）排名32。

在大洛杉磯所有上榜的39個百萬豪宅社區中，去年漲幅最大的是艾爾塞岡度市（El Segundo），上漲14%達到153萬元。由於該區位於名聲大噪的「南加矽灘」，是科技新貴們近年來炙手可熱的社區，因此在疫情中大幅增長也可以理解。

排名第七的聖瑪利諾市位於華人區的中心。圖為聖瑪利諾市政府。（記者李雪／攝影）

增長幅度排名第二的社區則是View Park-Windsor Hills，和它毗鄰且並稱「黑人的比佛利山」的Ladera Heights增長幅度也排名第五，該社區事實上距離矽灘僅有幾哩，或也因此帶動上漲。

39個社區中，唯一房價下跌的竟是瑪利那岱瑞（Marina del Rey），較去年同期下降5.5%，目前為133萬元。

全美豪宅社區 舊金山最多

而在全國範圍最昂貴的住宅市場中，排名最高的是舊金山市區，共有61個百萬豪宅社區，其次是大紐約地區共有51個。在第三名的大洛杉磯地區之後，聖荷西地區有20個排名第四；波士頓和邁阿密的勞德岱堡(Fort Lauderdale)都有11個，西雅圖有九個；華府地區則有八個。

全國最富有的社區大多相當低調，甚至許多民眾都鮮有聽聞。全國房價排名第一的社區，是加州矽谷郊區的阿賽頓(Atherton)，房價中位數達660萬元；緊隨其後的是西雅圖郊區的Hunts Point，中位數也超過600萬元。500萬元區間的則有紐約的薩佳波那克（Sagaponack）和佛羅里達州的朱比特島（Jupiter Island）。400萬元區間還有六個社區，而南加州最貴的社區名落300萬元區間。

報告分析認為，隨著新冠疫情肆虐，美國的住房市場在2020年激增，抵押貸款利率低，加上購房者渴望擁有更大居住空間的願望。豪宅市場的表現也非常出色，因為豪宅買家通常都可以遠程完成工作，而且這類價位的住房供應本來也少。