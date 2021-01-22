我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2463萬確診 加州破310萬

目標70%長者！加州拚65歲以上打疫苗 6月底前完成

華人青睞！南加5區躍升百萬俱樂部

記者李雪／綜合報導
華人聚居的拉哈布拉岡市上榜百萬豪宅城市。(取自拉哈布拉岡市府官網)
華人聚居的拉哈布拉岡市上榜百萬豪宅城市。(取自拉哈布拉岡市府官網)

住房市場過去數月時間火爆程度有目共睹，經過數月的連續上漲，使大洛杉磯地區又有五個城市加入「百萬豪宅社區」，即中位數房價跨過百萬元紅線，其中多個地區並是華人青睞的社區。

根據地產網站Zillow的年度報告，大洛杉磯地區，即洛縣和橙縣地區，百萬豪宅社區數量去年增加五個，達到共39個，使大洛杉磯地區在數量上排名全國第三。而新增的這五個社區分別是東巴沙迪那(East Pasadena)、View Park-Windsor Hills、La Crescenta-Montrose、拉哈布拉岡（La Habra Heights）以及海豹灘(Seal Beach)。

華人聚居的拉哈布拉岡市上榜百萬豪宅城市。(取自拉哈布拉岡市府官網)
華人聚居的拉哈布拉岡市上榜百萬豪宅城市。(取自拉哈布拉岡市府官網)

根據Zillow的分析，從歷史上看，百萬豪宅城市需要有優良的自然環境，例如有海景或山景地區為主，而今年新加入並躋身此榜單的許多城市都符合這一要求。而且疫情讓人們在宅家過程中意識到，需要更多的室內和室外空間，且需親近自然，讓這類城市越發受到追捧。

該報告排出了房價典型值（typical value）超過100萬元的地方，網站所取的典型值類似房價中位數。以11月房價為準的話，全國範圍內共有312個百萬豪宅社區，同比增長了45個，比2015年增長104個，這一漲幅較過去數年都相當顯著。

大洛杉磯地區新增的這五個社區中，東巴沙迪那社區位於巴沙迪那和亞凱迪亞市交界處，西南邊毗鄰聖瑪利諾，南邊毗鄰東聖蓋博，也是華人置業較多的社區之一。該區房價中位數達到107萬元，較去年同期增長8.1%。

緊隨其後的View Park-Windsor Hills恐怕是五個新上榜社區中，唯一華人比較不太熟悉的。該社區位於英格伍（Inglewood）北邊，與它周邊的兩個社區共同被稱為「黑人的比佛利山」，該區去年房價增長12.9%相當可觀。與之房價差不多也達到了104萬元的La Crescenta-Montrose雖然比較小眾一點，但事實上因為學區優異也有不少華人居住，該社區位於拉肯亞達弗林楚奇（La Cañada Flintridge）和巴沙迪那的西邊。

La Crescenta-Montrose地區位於北部的山谷中，學區優異。(取自...
La Crescenta-Montrose地區位於北部的山谷中，學區優異。(取自市府網站)

華人熟悉的拉哈布拉岡，位於哈仙達岡和羅蘭岡南邊的山地，位於洛縣與橙縣交界處。該區房價去年上漲6.6%，達到102萬元。最後一個剛跨過百萬紅線的是海豹灘(Seal Beach)，該社區位於橙縣海濱，介於長堤市和杭廷頓灘市之間，也擁有不少海景豪宅。該區去年上漲1.9%達到101萬元。

La Crescenta-Montrose地區位於洛杉磯北部的山谷中，學區優異。...
La Crescenta-Montrose地區位於洛杉磯北部的山谷中，學區優異。(取自市府網站)
東巴沙迪那(East Pasadena)一座5000平方呎豪宅上市，開價699萬...
東巴沙迪那(East Pasadena)一座5000平方呎豪宅上市，開價699萬元。(Zillow網站)
La Crescenta-Montrose地區位於北部的山谷中，學區優異。(取自...
La Crescenta-Montrose地區位於北部的山谷中，學區優異。(取自市府網站)

房價 華人 洛杉磯

上一則

3周內 洛縣逾4000染疫亡 各醫院和法醫辦公室存放2700具遺體

下一則

買房給父母 兒女可申請自住低利率

延伸閱讀

社區團體遊行反公車道 「不會放棄抗爭」

社區團體遊行反公車道 「不會放棄抗爭」
院內群聚擴散社區 桃醫急清空…陳時中堅不稱「封院」

院內群聚擴散社區 桃醫急清空…陳時中堅不稱「封院」
日落公園疫情最重 民代籲加強防疫宣傳

日落公園疫情最重 民代籲加強防疫宣傳
市議員參選人論壇 促改善法拉盛交通

市議員參選人論壇 促改善法拉盛交通
拉古納伍茲22日起連三天打疫苗

拉古納伍茲22日起連三天打疫苗
斯靜格推「公平注射」 籲公司給接種員工帶薪休假

斯靜格推「公平注射」 籲公司給接種員工帶薪休假

熱門新聞

林永健再次講述自己的切身體會，形容副作用像是坐過山車。(林永健提供)

華裔醫生打第二針疫苗 副作用更多「像坐過山車」

2021-01-16 17:15
16日晚被迫住進重症監護室的張秀娟，目前正與病毒頑强抗爭。(凱薩醫院)

華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差

2021-01-17 18:23

驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停

2021-01-18 17:45
Jeff Engman出現肺部膿腫後遺症。（ABC7）

越來越多新冠輕症患者 康復後出現後遺症

2021-01-16 14:35
洛杉磯道奇體育場改為大型新冠病毒檢測中心。（電視截圖）

洛杉磯縣疫情最新：每3人就有1人感染病毒

2021-01-14 14:30
疫苗注射前，這些注意事項不能不知道。 路透

新冠疫苗注射前六個必知

2021-01-13 13:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛

拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛
南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人

南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人
總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳

總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳
「不要拜登 要復仇」極左翼團體示威 砸星巴克創始店

「不要拜登 要復仇」極左翼團體示威 砸星巴克創始店
無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡

無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡