華人青睞！南加5區躍升百萬俱樂部

華人聚居的拉哈布拉岡市上榜百萬豪宅城市。(取自拉哈布拉岡市府官網)

住房市場過去數月時間火爆程度有目共睹，經過數月的連續上漲，使大洛杉磯 地區又有五個城市加入「百萬豪宅社區」，即中位數房價 跨過百萬元紅線，其中多個地區並是華人 青睞的社區。

根據地產網站Zillow的年度報告，大洛杉磯地區，即洛縣和橙縣地區，百萬豪宅社區數量去年增加五個，達到共39個，使大洛杉磯地區在數量上排名全國第三。而新增的這五個社區分別是東巴沙迪那(East Pasadena)、View Park-Windsor Hills、La Crescenta-Montrose、拉哈布拉岡（La Habra Heights）以及海豹灘(Seal Beach)。

華人聚居的拉哈布拉岡市上榜百萬豪宅城市。(取自拉哈布拉岡市府官網)

根據Zillow的分析，從歷史上看，百萬豪宅城市需要有優良的自然環境，例如有海景或山景地區為主，而今年新加入並躋身此榜單的許多城市都符合這一要求。而且疫情讓人們在宅家過程中意識到，需要更多的室內和室外空間，且需親近自然，讓這類城市越發受到追捧。

該報告排出了房價典型值（typical value）超過100萬元的地方，網站所取的典型值類似房價中位數。以11月房價為準的話，全國範圍內共有312個百萬豪宅社區，同比增長了45個，比2015年增長104個，這一漲幅較過去數年都相當顯著。

大洛杉磯地區新增的這五個社區中，東巴沙迪那社區位於巴沙迪那和亞凱迪亞市交界處，西南邊毗鄰聖瑪利諾，南邊毗鄰東聖蓋博，也是華人置業較多的社區之一。該區房價中位數達到107萬元，較去年同期增長8.1%。

緊隨其後的View Park-Windsor Hills恐怕是五個新上榜社區中，唯一華人比較不太熟悉的。該社區位於英格伍（Inglewood）北邊，與它周邊的兩個社區共同被稱為「黑人的比佛利山」，該區去年房價增長12.9%相當可觀。與之房價差不多也達到了104萬元的La Crescenta-Montrose雖然比較小眾一點，但事實上因為學區優異也有不少華人居住，該社區位於拉肯亞達弗林楚奇（La Cañada Flintridge）和巴沙迪那的西邊。

La Crescenta-Montrose地區位於北部的山谷中，學區優異。(取自市府網站)

華人熟悉的拉哈布拉岡，位於哈仙達岡和羅蘭岡南邊的山地，位於洛縣與橙縣交界處。該區房價去年上漲6.6%，達到102萬元。最後一個剛跨過百萬紅線的是海豹灘(Seal Beach)，該社區位於橙縣海濱，介於長堤市和杭廷頓灘市之間，也擁有不少海景豪宅。該區去年上漲1.9%達到101萬元。