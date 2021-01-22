布瑞亞新建案多 中產家庭好選擇

West Village新建案是城市聯排別墅。（ Trumark Homes提供）

橙縣北邊城市布瑞亞 （Brea）是個中產階層居民為主的城市，為宜居小城，原來盛產石油，1917年2月建市，人口4萬餘人。West Village是該市正在開發的城市屋建案之一，據房產資訊網，布瑞亞市平均房價超過78萬元，一直呈上升趨勢，未來一年平均房價漲幅預估為9.9%。

West Village開發建案地址：400 W. Central Ave.，該建案屬於城市聯排別墅，三層樓建築，最多五間臥室，二至四個衛浴，兩車位車庫，面積2246平方呎。該建案每個住戶的室內外設計都是最新款，能讓居民達理想的需要，每單位售價近70萬元。

West Village新建案廚房一景。（Trumark Homes提供） West Village新建案客廳一景。（Trumark Homes提供）

該建案將建60餘個單位，目前剛開始建設。居民區有屋主協會（HOA），每個月費用是284元左右，包括住宅外部維護及保險等。產業稅至少為1.1%，加上每年700元的特別評估費用。

West Village社區屬於Brea-Olinda聯合學區。周邊有幼稚園至小學六年級的學校Fanning Academy of Science & Technology；七至八年級的中學Brea Junior高中；九至12年級的高中 Brea Olinda高中。感興趣的人士可致電學區，再核實每個學校確切地點。

West Village新建案起居室一景。（Trumark Homes提供） West Village新建案臥房。（Trumark Homes提供）

West Village比鄰市中心，休閒公園及周邊大型的布瑞亞購物中心（Brea Mall），距離57號公路、90號公路等交通要道較近。在此居住可鬧中取靜。布瑞亞市中心也有部分亞資餐廳，且該市比鄰華人 較多的鑽石吧 市，華人居民也可到鑽石吧或羅蘭岡、哈仙達岡等地消費，品嚐更多傳統華人美食。

布瑞亞市還有更多建案正在籌畫中，比如將建設的Agave at La Floresta住宅區，Arroyo住宅建案等。據當地媒體報導，五年前，布瑞亞市就開始新建案開發，初步開發重點是在市區東部，規畫建設千餘棟住宅，包括獨立屋、城市聯排別墅、康斗等。

另一個開發重點是在Brea Sports Park的北部，多功能社區開發，瞄準年輕族群。目前該市據估計有常住居民4萬4000人左右，隨著新建案陸續開發，居民人口未來還會增多。