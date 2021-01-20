交易所交易基金（ETF）

當股神巴菲特被問到，如果只有30歲左右，靠全職工作維生，不能每天從事投資 ，當賺到第一個100萬元要如何佈局投資時？巴菲特的回答是，會把所有錢都投資在追蹤史坦普500指數 （S&P500）的低成本「交易所交易基金」（Exchange-traded fund，簡稱ETF），然後繼續努力工作。這就是指數型基金對初始投資人的魅力。

交易所交易基金也可以稱為「交易型開放式指數基金」。追溯歷史，世界上第一支指數基金於1971年出現於美國， 指數型基金是被動管理的投資基金主要形式。

其投資理念是在市場上選定一部分符合條件的證券 ，選擇這些證券可按照客觀標準（如：市值大小、現金分紅偏好、行業、國別）選定，也可通過主觀標準(如成長性，被市場低估的程度)選定。被選定的證券共同構成一個指數，每一個證券都擁有一個確定權重，（即該證券在整個投資組合中所佔比例），指數基金經理按照這個指數購買證券，建立一個與指數完全相同或基本相同的投資組合，這樣就創造一支指數基金。

投資指數基金獲利，最重要的是挑選一個可獲利的指數，主要有S&P500、NASDAQ、Dow Jones，另外還有Russell 1000、Russell 2000、Russell 3000等指數。

（記者 張宏）