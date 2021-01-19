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新冠變種病毒遍及加州 醫：疫苗急需擴大接種
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洛杉磯
房產理財
企業出走加州／全美前20大科技都會區 加州仍是科技重鎮
洛杉磯訊
2021-01-19 02:00
全美前20大科技都會區
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企業出走加州／休士頓 房源房價有致命吸引力
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企業出走加州／德州稅制 更有優勢
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