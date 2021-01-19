企業出走加州／休士頓 房源房價有致命吸引力

西南管理區造就休士頓中國城。(休士頓西南管理區網頁)

德州 成爲全美近年遷入人口的亞軍州，光是加州 每年就有數十萬人遷居德州各地。當地資深房地產經紀解密：沒有州稅、房價實惠、學區優良、生活安逸、民風相對保守和政治環境相對和諧，都是移民的「致命吸引力」。

休士頓 西南管理區主席其實也是自加州遷入德州的「移民」。他早年與合夥人在加州聖蓋博谷蒙特利公園市開創頂好超市，1983年又和合夥人在休士頓開闢當地第一家華人超市，也叫「頂好超市」，成爲休士頓中國城的第一批商鋪。40年過去，休士頓西南區的亞裔商家林立不僅成爲整個德州最大的中國城，頂好超市所在的街道在當地的地位，就像是洛杉磯華商聚集的「蒙特利公園大西洋大道」和「阿罕布拉山谷大道」。從蒙市移居休士頓多年、如今已成爲當地資深房地產經紀的李雄表示，1981年時休士頓只有3萬左右華人，現在已超過30萬。

李雄很早就從南加州轉往德州發展。( 休士頓西南管理區網頁)

李雄介紹，事實上從疫情開始之前，從東部紐約等地已有大批家庭移民和公司移民遷往休士頓，不少人主要是因爲氣候關係，喜歡當地東南亞型溫暖氣候；從加州居民遷到德州更大原因，則是因爲就業和經濟因素，尤其是新移民和退休族群，德州的學區良好，稅率較低，石油收益確保政府財政收入穩定雄厚，都非常吸引大家。

房價只有加州四分之一

他認爲，房源和房價是吸引個人和家庭遷移休士頓的最主要原因。德州和加州的收入差不多，但房價幾乎只有加州四分之一左右。休士頓的平均房價為33萬元左右，這個價碼可以買到占地6000平方呎、建築面積2000平方呎左右的獨立屋，生活壓力比較少，很多人大學畢業謀得一份穩定工作就可以安居樂業。但加州的環保和社會福利，也會讓很多大公司吃不消，從加州遷往德州的企業愈來愈多。

德州休斯頓2020年12月中間房價和房地產銷售走勢。（李雄提供）

李雄表示，加州人遷居休士頓，洋人的行動更早於華人。「以前我還要到加州舉辦説明會，讓大家搬來德州，現在大家不請自來」。最近十年不少來自中國的新移民和各地的退休族群也紛紛遷往休士頓。當地房地產數據顯示，從2008年開始，每年從加州遷居休士頓的華人多達上萬。不僅是個人和家庭，很多企業和工廠也開始紛至沓來，「主要是企業稅低，而且沒有州稅」。尤其休士頓近年成爲繼紐約、洛杉磯、芝加哥後全美第四大都會，而且在芝加哥人口減少的情況下，休士頓有望晉升全美第三都會，給企業提供了很大擴展空間。