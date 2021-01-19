企業出走加州／矽丘奧斯汀 高科技公司雲集

矽丘則指的是奧斯汀西區層巒疊嶂的丘陵地形。(Austin市府網頁)

德州 首府所在的奧斯汀，是近年很多華洋民眾，尤其是大公司搬遷的目的地。因許多高科技公司雲集，且城市西邊是「德州丘陵之鄉」(Texas Hill Country)的邊緣，因而從1990年代以來又被稱為「矽丘」與北加州 的矽谷(Silicon Valley)互相呼應。

早期的半導體是用鍺元素(germanium)作為製造電晶體(transistor)的基本材料，到了1950年代研究人員發現特殊處理過的矽材料更適合製作電晶體，開創出一個嶄新紀元，而當時北加州聖荷西(San Jose)一帶固然是全球半導體的中樞，但德州並沒有讓加州專美於前，本地的「德州儀器公司TI」(Texas Instrument)也是一方之雄，至今德州儀器仍是全球半導體的十大巨人之一，公司擁有的專利約有5萬件之多。

奧斯汀2020年外來遷入人口創新高，大批華洋民眾和科技公司爭相遷往。（袁琳提供）

30多年來專精奧斯汀民用、商用、投資和物業管理的奧斯汀華奧地產公司負責人袁琳表示，今年全美大公司湧入奧斯汀，帶來很多工作機會，當地近年已形成了高科技矽丘，與休士頓 的石油和醫藥領軍產業不同，奧斯汀則是新興高科技城市，矽谷很多大公司都在奧斯汀設立分部，特斯拉今年將工廠和兩個公司都搬到奧斯汀，蘋果去年宣布第二總部落戶奧斯汀，最新是甲骨文總部搬到奧斯汀，加上惠普總部搬到休士頓，都意味住奧斯汀和休士頓就業市場非常看好。

德州企業法規限制少

德州是專注於發展經濟的州，在各種法規上對企業限制得較少，加上州政府與地方政府用稅務抵減方式拉攏企業，過去20年間許多加州企業來到奧斯汀設點，甚至總部遷到奧斯汀。2020年初開始的新冠疫情令人與人之間的接觸變成高風險行為，但電腦與網路科技的成熟讓遠距上班的理想提前實現，由於高科技的行業多數員工可以在家工作，讓企業幾乎可以把總部設在任何地方，這使得奧斯汀又成為企業遷址的好目標。

甲骨文最近宣布把總部遷到奧斯汀就是最明顯的例證，喜歡跟公司到德州的員工，可以買到比加州三倍大的房子，不想跟公司搬家的則用遠距上班。不喜歡加州開放風氣的員工，遷到德州會過得比較自在，不喜歡德州保守風氣的員工，依然可以留在加州享受自由風氣

2020年39公司搬遷來

據相關統計，2020年全國共有39家大公司搬遷到奧斯汀，遷入人數達到歷史新高。袁琳認爲，居民遷居奧斯汀的主要原因，第一是工作機會，第二是生活環境。奧斯汀多年被評爲「全美最適合居住城市」，既有州府的文化之美，又兼具山水與自然，卻沒有大城市的嘈雜，生活健康，尤其得到千禧代年輕人青睞。平均房價36萬5000元左右，房地產稅2至3%，由於房價低，房地產稅總數不高。

2020年11月德州奧斯汀房地產市場形勢圖。（袁琳提供）

她認爲，大家喜歡奧斯汀第三原因是政治因素，整體政治氣候相對保守平衡，奧斯汀長期以來被形容為紅中一點藍，市區民主黨勢力較強，但全州觀念保守，多年來大家和平共處，各自喜歡。