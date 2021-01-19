企業出走加州／矽谷物價趕跑科技業者

不少矽谷科技業日前都宣布將把總部遷離矽谷、搬往德州，圖為德州州府大廈。( 奧斯汀市府網頁)

新冠病毒疫情衝擊下，不少加州科技公司日前宣布將把總部遷離、搬往德州 。不只科技業龍頭有此打算，就連一般華人工程師也開始組團往德州搬遷，主要原因是矽谷的高房價 、高物價、高生活壓力以及城市治理不善，都讓他們想出走。

來自台灣、擁有德州大學博士學位的科技業工程師梁宇基說，自從畢業後就來灣區 工作，已經快要十年，這十年來灣區變化極大，房價翻了一倍，物價也飆漲許多，雖然自己已買房了，但如果真的想要換屋，仍有極大的資金壓力，因為想換屋的地點的房價飆漲幅度，比自己的房子漲幅還要高。

他表示，自從今年疫情發生以來，科技公司要求員工在家工作，也讓他與不少身邊朋友開始反省在灣區這幾年來的生活，感覺「一日不如一日」。尤其疫情這一年來日漸嚴重，加州政府治理無能，卻以各種名目增加納稅人稅負擔，公立學校經營混亂、遊民持續增加、治安竊盜嚴重、輕罪不罰致犯罪加劇等，都讓他與朋友們感到非常不滿，2020年有如生活在第三世界中。

梁宇基說，許多科技公司搬到德州，因他曾在德州生活過五、六年，因此決定跟隨科技公司的腳步，目前正逐步清理灣區的資產，並一步步開始實現回到德州的夢想。

在科技業擔任財會人員的黃璟為，在灣區生活了十年後，也決定搬走。黃璟為說，他已正式應徵俄勒岡州一家財務公司，預計2021年初到新公司報到，灣區的房子將直接出租出去，等更好的時機賣掉。

黃璟為說，身為會計人員，他更能體會在灣區生活的辛苦，他的薪水無法與工程師相比，但卻得與科技業的高薪人士競爭高房價、高物價、高稅率也壓得他喘不過氣，俄勒岡全州免消售稅，再加上房價低、學區好，生活壓力只有灣區的一半，但薪水卻與灣區一樣，相較之下可以獲得更好的生活品質。

台灣科技業工程師朱學仁，最近也正在探討德州奧斯汀的工作機會。他表示，雖然德州的薪水約是灣區的八折價，但德州少了州所得稅，且房價僅灣區一半，學區也很好，換算下來生活品質將比灣區好一倍。