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企業出走加州／德州稅制 更有優勢

記者王全秀子╱德州-洛杉磯報導
各州稅目差很大，節稅是企業的首要考量。(加州稅務局臉書)
各州稅目差很大，節稅是企業的首要考量。(加州稅務局臉書)

聯邦稅對各州一視同仁，但各州自定的州稅差很大。德州是美國七個不徵收個人所得稅的州之一，因此在德州經營生意比在加州有一定優勢，這也是企業紛紛從加州遷入德州的原因。但是加州市場大，不容企業忽視。

在德州執業的會計師姚寧鋼表示，許多企業在各個州有業務往來，要按照當地徵收特許經營稅（Franchise Tax），他的有些客人在加州經營生意，不論是否營業或獲利，每年要繳至少800元的特許經營稅，如果有盈利則繳稅更多。目前加州所得稅13%。但德州不同，若企業沒有營業就不用繳稅，且營業額在100萬元以下免稅。加州企業搬到德州，一年徵稅部分就相差13%，所以利潤較低的小型企業自然偏愛德州。

另外，加州和德州的銷售稅也不一樣，德州最高銷售稅率為8.25%，而加州有些城市的銷售稅甚至達到10.25%，姚寧鋼有客人在加州做生意，計算銷售稅，常常還要涵蓋州稅、縣或地方政府稅收。而德州不同，所有銷售稅都是州政府徵收，像是城市銷售稅通常為8.25%，城鄉結合區為7.25%，鄉村地區則為6.25%。另外若是購買汽車，全部按照6.25%的稅率計算。因此在德州購物，尤其買大件划算。但加州福利好，主要依靠稅收，因此做生意的業者就很難過。

此外，政府對企業的政策也有差別。德州對公司管制較少，對企業主保護較多，杜絕惡意訴訟，保護個人資產；而加州不同，對企業嚴格監管，更傾向保護勞工

在加州執業的會計師楊光明也有同感，他指出，加州勞工法非常嚴格，太過於保護員工。而加州工會權力也很大，有些作業本可以全自動化，但工會阻攔無法實現，保護勞工就業。

稅制部分，楊光明表示，加州的企業稅率為13%，未來可能增加至16%，而德州則為0。「光這一項就足夠吸引許多企業在德州安家」。另外針對企業稅，加州有9%所得稅（corporate tax），如果公司盈利分紅到股東個人，還要繳13%所得稅，在德州這兩部分稅收都沒有。

德州氣候乾燥，幾個大城市像是達拉斯、聖安東尼奧都比較吸引人。但楊光明表示，加州也有一定優勢，畢竟是全世界第五大經濟體。德州是內陸，運輸成本可能比較高。加州外來移民較多，消費市場比德州大。北加州有矽谷，工廠獲得最新技術比較快，有很多高科技及資本市場，因此在加州獲得投資也比較容易。

加州 德州 勞工

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