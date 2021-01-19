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企業出走加州／德州交通求職便利 生活成本低

記者王全秀子╱加州-德州電話採訪
德州達拉斯地大、寬闊、氣候也不錯，相比之下加州很擁擠。(達拉斯網頁)
德州達拉斯地大、寬闊、氣候也不錯，相比之下加州很擁擠。(達拉斯網頁)

眾多企業從加州或其他州遷入德州後，一方面為當地增加了工作機會，另一方面德州的低州稅率降低了企業成本，因此，德州的居住環境和投資環境好，近年來許多華人新移民湧入德州，他們認為德州生活成本低、品質好，足夠吸引人。

德州僑務諮詢委員牟呈華在當地住了50多年，也常來南加州參加僑社活動，對兩個州環境較為熟悉。他舉例說，德州房地產比加州便宜，譬如在加州房價100萬元的獨立屋，在德州可能花50萬元就能買到，剩下的錢還能用來做生意投資，何樂而不為？

德州地大、寬闊、氣候也不錯，相比之下加州很擁擠。因此到德州的移民越來越多。牟呈華提到，早期德州華人以台灣移民為主，如今遷入許多中國大陸移民。美國航空公司（American Airlines）的總部也在德州，以往要從洛杉磯轉機才能來到德州，但如今達拉斯開通直飛上海、北京的航班很方便。「如果不是在洛杉磯有親朋好友，只是選擇任一移民城市，那麼德州一定是個不錯的選擇」。

牟呈華表示，2016年豐田汽車（Toyota）將北美總部從南加州托倫斯（Torrance）搬到德州，以及眾多企業紛紛遷入，當地工作機會增多，配套生活設施更加完善。以他居住的達拉斯為例，以前當地亞洲超市少，早期連豆腐都沒有賣，要去休士頓才買得到。但如今有了大華、漢亞龍（H-mart）超市，一家比一家大，商品越來越齊全。如今當地都有會說華語的律師、會計師、水電工等，生活非常便利，移民環境友好。

因為工作調動，兩年前從德州休士頓搬到加州的青年程凱也認為，德州的居住性價比更高，尤其對租房打工族來說，比加州更勝一籌。他表示，如果有40萬元，在南加華人地區只能買公寓（apartment）或康斗（condo），但在德州卻可以買到1500至2000平方呎、有前後院的獨立屋。

程凱表示，以租房來說，休士頓帶獨立洗手間的臥室每月450元或更低；而在南加，共用洗手間的單間房租每月至少750元。德州地大停車位沒問題，他在德州開車從不考慮街邊停車，而南加州的街邊停車非常普遍。

不過，他也指出，加州的娛樂生活豐富，他熱愛戶外運動潛水，加州海水清澈，但德州的海水污染嚴重。加州雖然有山火，但可以爬山健行；德州地勢平坦，每年可能內澇。在生活方面，程凱還是認為加州更方便，譬如兩個月前他發生口腔潰瘍，竟然在南加州超市買到「西瓜霜」，但在德州很難買到這種中成藥。  (相關報導見B4頁)

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