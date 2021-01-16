拒建平價屋 加州47城市上訴被駁…不排除聯合控告州府

州府要求各市增加住房，遭到反彈。圖為內陸帝國的新建房。（本報檔案照）

根據加州 政府的計畫，在2021年開始的八年內，加州各城市都被分配，必須計畫增加的住房數量。但由於被分派到的住房數量過於誇張，該計畫自敲定後就遭到各城市上訴，尤其是聖蓋博谷本已就住宅密集，已無多餘空間開發的城市。但這些上訴近日被駁回，目前各城市還在商量下一步該如何應對，不排除有一些城市會接受這樣的沉重任務，但也可能會聯合控告州府。

雖然目前南加 州政府協會（SCAG）駁回決定是初步的，要直到「區域住屋需求評估」（Regional Housing Needs Assessment，簡稱RHNA）上訴委員會發布其擬議的最終分配計畫後，才能發布最終決定，但通常不會有變化。總共47個城市就這一評估提出上訴，迄今為止，SCAG工作人員已處理了一半的報告。除一個案子外，其他所有案子均建議拒絕。唯一例外是河濱縣（Riverside County），但也只是給該縣的4萬0578個單位的分配量，做僅0.06％的下調。

聖瑪利諾 市議員黃文谷早先表示，該市不可能達到這樣的配額，該市市議會和其他城市一起提起上訴，11日獲得被初步駁回的消息，他表示市議會還未有計畫討論下一步對策。

巴沙迪那市已有聲音表示需要準備迎接挑戰，前市長Rick Cole表示，被否決毫不意外，市議會做了象徵性抗議。他表示真正應該認真對待的時候是去年秋天，但現在已經被否決，巴市只能開始盡量做規劃，最好能做出一個既能滿足州府要求，又能給巴市帶來好處的規劃方案。

而南巴沙迪那市計畫再次找RHNA上訴委員會協商，該市規劃與社區發展總監Joanna Hankhamer稱他們有機會和委員會成員重新討論。

約巴林達（Yorba Linda）市議員黃瑞雅，是SCAG下屬RHNA小組委員會主席，她解釋各市所分配到的任務之重，原因也是因為被分給南加的整體任務就十分重。事實上，她一直都在批評州府分給南加的130萬套新住房的數字不合理，並指出政客們利用遊民和住房危機做藉口來搞開發，是因背後金主都在地產界有大量投資。她表示若是配額數字問題不能解決，那麼恐怕需要眾多城市聯合起來控告州府。

加州為解決住房短缺危機，推出「區域住房需求分配」（ RHNA），強制所有城市規劃建設一定比例的平價屋。南加地區各市分責任分配，由南加州政府協會（SCAG）決定。州住房和社區發展部（SCD）責成SCAG在其六縣轄區的政府機構成員分配134萬套住房。

根據該協會去年9月計畫，南巴沙迪那市被分配到2064套住房，比上一個八年周期規定的數字高出3173％。阿罕布拉市被要求增加6810套，增加356％。聖瑪利諾市被告知要增加398套住房，比上一個週期計畫增加19800％。即使是新建案相對較多的巴沙迪那市，想要實現2029年新建9408套住房的目標，該市也認為是「絕對不可能辦到」。