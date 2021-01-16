一分鐘看懂：藍籌股（blue-chip stocks）

所謂藍籌股（blue chip ），也稱績優股、權值股。

所謂藍籌股（blue chip ），也稱績優股、權值股。藍籌股是指在某一行業中，處於重要支配地位，業績優良、交易活躍、公司知名度大、市值大、可信度高、業績穩定、每年固定分配股利、紅利優厚、市場認同度高的規模公司股票 。

「藍籌」一詞來自西方賭場，有藍、紅、白三種顏色籌碼，其中藍色籌碼最值錢，紅色次之，白色最差。以美國股票市場為例，符合藍籌股的公司包括微軟、蘋果、麥當勞、亞馬遜、輝瑞製藥、可口可樂等公司。台灣股票市場有台積電、鴻海等。香港股市有匯豐、中銀香港等。中國 股市包括萬科、中國平安等。需要暸解的是，藍籌股公司並非一成不變，隨著公司經營狀況變化及經濟地位升降，藍籌股的排名也會變更。

據相關資訊，選擇投資 藍籌股也有利弊之分。優點是，投資收益穩定，向投資者派發股息頻率更高，被視為低風險投資。藍籌股會受到投資者信任，原因與這類股票市值大有關。缺點是，藍籌股並不能免受市場崩盤和公司破產影響。由於此類股票主要由公眾投資者擁有，如果市場上出現不利消息，就可能對股價造成事實性傷害。如果投資者希望為投資組合帶來穩定收益，藍籌股屬理想選擇。（記者啟鉻）