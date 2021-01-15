房貸開始起漲 專家：快鎖定利率

本周的抵押貸款利率 已明顯提高了0.125％，而且是自2020年6月以來的最快速度攀升。多重原因推高了十年期國債 收益率，因而抵押貸款利率隨之變化。業者建議盡快鎖定利率，因為可能會從此開始持續上升。

佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）表示，雖然在2020年底出現一些最低利率紀錄，但情況已迅速改變。造成這一現象的原因包括，十年期國債收益率從1月5日的0.96增加到12日的1.13。自從新冠病毒去年3月爆發以來，這是十年期國債收益率首次超過1。

此外還因為喬治亞州（Georgia）的國會參議員選舉結果，由民主黨同時控制參議院和總統職位，將更加積極在經濟救濟和復甦方面花費。作為回報，將導致更多政府債務和更高的十年期國債收益率。另外還有一些經濟樂觀的前景，包括隨更多疫苗發布和對復甦的積極展望，投資者正逃離債券市場，對股市的信心正在增強，這也導致十年期國庫券上升。

因此從當前的政治和經濟角度來看，導致從此開始的利率呈上升趨勢。她建議屋主如果還沒有鎖定利率，可盡快行動，因為明顯看到許多因素表明，利率將會從此持續上升。