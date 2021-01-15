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裝修實例／無照工人亂喊價 屋主可搬法律保障

記者李雪／洛杉磯報導
在加州，如果發現施工隊沒有牌照，可以不必支付費用。（記者李雪／攝影）
在加州，如果發現施工隊沒有牌照，可以不必支付費用。（記者李雪／攝影）

加州，如果發現施工隊沒有牌照，就可以不必支付費用，這聽起來似乎太過於偏袒屋主，但不少屋主卻表示，確實需要這樣的保護。

律師鄭博仁解釋，任何沒有執照的個人，在人工與材料成本總和為500元或以上的項目中，開展建築工程均為違法行為。根據「加州建築商執照法」，除非建築商在項目實施過程中始終持有執照，否則不得向客人提出索賠。這就意味著，如果無執照的建築商試圖控告客戶沒有支付相關費用，加州法院不會強制要求被告支付該款項。

家住巴沙迪那市的王小姐表示，大約兩年前自己家的電路出了一些小問題，電冰箱所在的電源口沒電，她便找之前熟識的包工頭介紹一名電工，並且要求順便也改一下另一個電燈的電路，相當於兩個「小活」。

由於是之前合作過的包工頭，再因為冰箱沒電的話不能等太久，王小姐心急也沒有提前讓對方估價，只是當天儘快來解決問題就好。結果之後這名電工一直沒給她帳單，直到快過去一年，包工頭突然打電話來說，當天修理這兩個小問題，這名電工要收1600元。王小姐覺得這個價格令她非常驚訝，因為當天電工大概只花了兩個多小時就解決這兩個問題，看起來並不困難。

隨後王小姐和這名包工頭多次協商後發現，當天上門的這名電工雖然是包工頭介紹，但其實並非他的員工，而且兩人也很久沒有合作，只是因為這名電工反覆催促，他才替電工來要錢。甚至包工頭也坦言，這兩個小活兒其實最多也就值600塊錢的工作量。王小姐便給包工頭600元並請他轉告這名電工，她只願意付一個合理的價格。

結果不久後，這名電工開始多次直接聯繫王小姐，電話短訊轟炸，不依不饒要她再付1000元，甚至威脅說，要是不付錢，就給她的房子放上一個留置權（lien）。王小姐在上網搜索了解相關法律，並查詢和打探發現，原來這名電工根本沒有電工執照，於是便告誡這名電工無照經營本來就是非法行為，按照法律屋主完全可以不付錢，能給600元已經算是仁慈，若再騷擾便報警。這名電工這才灰溜溜地消失。

王小姐感慨，市面上沒有牌照的工人和施工隊其實很多，雖然價格通常便宜一些，但其中有部分缺乏職業素養，總能鬧出些「幺蛾子」。這樣的法律雖然看起來偏袒屋主，讓一些沒有牌照的工人可能會被「欺負」白做工，但這也能側面敦促從業者都去考取執照，這樣一旦有問題也能有理有據，對雙方都有保障。

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