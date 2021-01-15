法律解讀／無照施工 屋主可拒付款

建築商若是沒有執照，恐怕無法獲得報酬，而屋主可能也會有責任風險。（美聯社）

在加州 做房屋裝修、改建、加建等項目，一定要聘雇擁有執照的建築商。但或許不少民眾並不知道，如果發現施工方沒有執照，屋主可以拒絕付款。不過屋主若是明知對方無執照還雇用，尤其當工人受傷時，也會有責任風險。

律師鄭博仁表示，加州的公共政策很明確，政府不希望無執照的建築商，搶奪有執照建築商的工作。無執照建築商，甚至有可能被沒收其無照經營項目的收入。例如，在2012年的一起判例中，上訴法院認定無執照的建築商，需交出其根據合同所得的全部款項，高達75萬1995元。另一判例中，該建築商雖然持有加州執照，但由於未幫雇員購買工傷保險 ，其執照被自動吊銷，於是該建築商也必須返還全部所得款項。

鄭博仁表示，此外「無執照建築商」不僅包括沒有執照，還包括未獲得正確執照的建築商，或擁有正確執照但缺乏或並未參與相關的建築工程，也不符合規范。

無執照建築商還可能面臨刑事指控，這些指控可能面臨被判處最高六個月的監禁，和5000元的罰款，以及200元至1萬5000元的行政罰款。如非法建築工程持續進行，處罰將更加嚴厲。第二次違法將被判處90天監禁，並處以合同價的20%或5000元（兩者取較高值）的罰款。

據悉，不少華人 施工隊會借用他人的執照來「接活」。鄭博仁表示，如果有人非法使用他人的建築商執照，或試圖誤導消費者、以為該建築商是獲得執照的個人，則可能會受到重罪指控。

對於未獲得執照並擅自進行建築工作的個人，將受到嚴厲的罰款和處罰。鄭博仁稱，實際上，任何建築商與無執照的分包商之間簽訂合同都屬輕罪。 無執照的建築商，不能簡單地通過將所有工作分包給有執照的建築商，來規避處罰。

此外，聘雇無執照建築商的個人，倘若事先不知對方是無執照建築商，則該個人屬受害者，有資格獲得經濟損失賠償。

但若是知道對方沒有執照，還是雇用的話，則可能有責任風險。而且相關法律不僅適用於工頭，還適用於屋主。如果作為屋主雇用建築商，有責任調查並確保建築商真正獲得執照。此外，屋主也被視為建築商的雇主，因此應提供一個安全的工作環境。如果無執照建築商或無執照建築商的雇員在工作中受傷，作為屋主，可能會因違反雇用無執照建築商的法律，而面臨訴訟。

在加州建築商營業執照管理委員會網站www.cslb.ca.gov，舉報無執照工程活動，也可查詢牌照。