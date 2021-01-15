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投資兼度假 南加度假屋火熱 大熊湖成交翻倍

記者李雪／洛杉磯報導
大熊湖的度假屋銷售火熱。(BigBear.com網站)
大熊湖的度假屋銷售火熱。(BigBear.com網站)

在低利率的推動下，買房熱潮居高不下，市面上不僅湧現首購族，已有房屋的屋主也開始動心思買第二棟房屋，不少民眾想用做投資，但也希望能有度假屋的功能。數據顯示，第二棟屋的漲勢，比第一棟屋還要高，而南加州聖伯納汀諾縣的大熊湖(Big Bear Lake)，成為全美國前三名的度假屋熱點地區。

地產網站Redfin日前發布的報告顯示，截至去年10月，全國首購屋數量相比前一年同期上漲50%，而第二棟屋的漲幅竟然翻倍。其中季節性度假地區的房屋價格成長21%，相比之下，非季節性的地區只有14%

家住洛杉磯的華裔李女士，原本最近數個月都在關注大熊湖附近的度假小屋，計畫趁低利率購買一棟。去年以來房市火熱，度假屋水漲船高自然在她的預料之內，不過前幾個月市面上還是有一些待售屋可選的。

但這一、兩個月以來，只要打開各款看房應用程式，上面無論是掛牌數月的還是剛上市的，幾乎都很快進入已達成協議「contingent」或已售出的狀態。買度假屋竟有一屋難求架勢，令她頗有緊迫感，她推測或是冬季度假時節到來，拉動了銷售量。

李女士的感受並非錯覺。根據加州地產經紀協會（CAR）本月17日報告，由於購房者的興趣很高，度假村社區的銷售繼續比上一年強勁增長。在去年的前11個月中，度假村市場的表現明顯超過加州整體市場。

報告列出，巨象湖（Mammoth Lakes）在去年11月份的增幅最大，與2019年11月相比增長400％，其次是南太浩湖（South Lake Tahoe）增長81.4％，大熊湖（Big Bear）增長73.9％，箭頭湖（Lake Arrowhead）增長58.1％。

而從去年初至今的總體情況，大熊湖地區的銷售增長得最多，比前一年同期增長97％，南太浩湖增長51.5％，箭頭湖則增長48.4％，去年11月出現異常激增的巨象湖，則總體增長31.7％。

除了銷量增長，許多度假村社區的價格漲幅也超過加州其他地區。去年11月，大熊湖的中位數價格漲勢最猛，比前一年同期上漲40.8％。其次是南太浩湖漲了39.6％，箭頭湖上漲32.0％。巨象湖在11月的價格倒是比前年同期小幅下降2.5％。加州地產經紀協會預計，這些地區的房價在短期內將繼續穩健增長，因為需求仍處於上升趨勢，而供應量也繼續下降。

這幾處度假區的房屋不僅在加州表現突出，即使在全國也是排名前茅，而且頗有持續的趨勢。根據Redfin的報告，2021年全國最火熱的前十個社區中，有三處在加州，分別是排名第一的太浩湖，第三的大熊湖，以及北加州聖荷昆縣的山屋（Mountain House）。

大熊湖的度假屋銷售火熱。(BigBear.com網站)
大熊湖的度假屋銷售火熱。(BigBear.com網站)
大熊湖的度假屋銷售火熱。(BigBear.com網站)
大熊湖的度假屋銷售火熱。(BigBear.com網站)

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