一分鐘看懂 反向貸款（reverse mortgage）

住房反向抵押貸款（reverse mortgage）是一種「以房養老」的操作模式。

住房反向抵押貸款 （reverse mortgage）是一種「以房養老」的操作模式，和普通的房貸正好相反，反向貸款的客戶已經擁有房子且房子有凈值，便可以將房屋產權抵押給金融機構，以便向金融機構每月領錢（也可選擇一筆付或數筆），用於生活或其他費用。

最後，客戶可以選擇在死亡前通過出售房產，或其他資金來源返還所借本息，或選擇死亡時將房屋的所有權轉給金融機構。如果約定客戶死亡時，其房產歸金融機構所有，則客戶不需要給付任何還款。

根據規定，符合條件申請反向抵押貸款的人，通常須年滿62歲，在其他條件相同的情況下，年齡越大，獲得的貸款額越多。反向抵押貸款的最大優點是，屋主不但可以將自己的房子像提款機一樣取錢，而且可以在自己的房子中一直住下去，直到去世或不想再住了為止。缺點是屋主的房子很可能不再屬於下一代或其他繼承人。

美國 對反向抵押貸款的監管十分嚴格，法規由國會通過，目前的監管機構是聯邦房屋署（FHA）。在反向抵押貸款中，最流行的是由聯邦房屋署擔保的「房屋產權轉換按揭」（HomeEquity Conversion Mortgage，簡稱HECM），占整個反向抵押貸款的90%。（記者 李雪）