我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣首見醫師染疫 陳時中：2例確診新冠本土

全球首例 加州聖地牙哥8大猩猩染疫

一分鐘看懂長期護理保險

財經小辭典

長期護理保險（Long-term care insurance）主要適用於65歲以上有慢性疾病或殘疾，需要長期被照料的老人，主要有療養院（nursing-home care）、家中看護、日間照顧（Adult day care services）等機構的服務，包括幫助老人穿衣，洗澡日常起居幫助等。

數據統計，65歲以上的美國人70%在離世前需要長期護理。長期護理通常要五至八年時間，且服務昂貴，平均每月費用在7000至8000元。一般保險包括紅藍卡（Medicare）並不涵蓋長期護理費用，白卡（Medicaid）則在當事人完全沒有錢下，才會幫忙支付長期護理服務費。

傳統的長期護理保險是一個獨立的保險政策，在保險受益人需要時即可生效。例如當事人無法進行六種日常行為中的兩項，如穿衣、洗浴、吃飯等，或當事人有嚴重認知創傷，如失智症。一般情況下，在30至90天的等待期後，長期護理保險即可生效。

傳統長期護理保險政策高級計畫（premium）中，對於60歲的夫婦平均一年價格為3400元（約283元一個月）。當保險生效時，一般會提供每天160元的養老院等機構費用，通常持續三年。

長期護理保險另一種選擇，是將人壽險和長期護理險合併購買，但是這種形式的長期護理保險非常昂貴。因此除非有疾病無法購買傳統保險時，再考慮這種合併的長期護理保險。（記者王若然）

保險 紅藍卡 壽險

上一則

最佳牙科 籲打新冠疫苗

下一則

新冠讓殯葬業爆忙 員工睡停屍間外

延伸閱讀

聯合健保線上健保專題講座助您了解Medicare紅藍卡、HMO和PPO計畫

聯合健保線上健保專題講座助您了解Medicare紅藍卡、HMO和PPO計畫
確診數激增 南加美以美醫院啟動「危機護理」

確診數激增 南加美以美醫院啟動「危機護理」
新冠病例激增 南加州美以美醫院實施「危機護理」

新冠病例激增 南加州美以美醫院實施「危機護理」
預定200劑疫苗 華人診所：根本不夠

預定200劑疫苗 華人診所：根本不夠
加州第二輪疫苗 教育、執法者先接種

加州第二輪疫苗 教育、執法者先接種

應對醫療資源短缺 南加橙縣啟用野戰醫院

應對醫療資源短缺 南加橙縣啟用野戰醫院

熱門新聞

警方與抗議者對峙。（楊先生提供）

華府挺川衝突 華人現場直擊

2021-01-06 21:40
救護車將病患送至醫院。（本報資料照片）

南加華人一家3染疫 1死2倖存

2021-01-09 02:17
包機依機型和目的地收費價碼差很大。（Karena提供）

誰說只限富豪獨享 疫情下包機遊白領也能玩！

2021-01-06 13:19
擔任IT技術人員的Stephan Sie認為，雇主隱匿染疫不告訴別人，因而傳染給他和其他一起工作的人員。（Stephan Sie臉書）

身邊人「知情不報」 南加華男辛苦防疫一朝破功

2021-01-03 20:46
南加華人殯葬業者準備棺槨。（記者陳開╱攝影）

【直擊華人區殯儀館】三代六口同染疫 老夫婦一周內先後亡

2021-01-06 13:19
圖：pixabay

1張未繳款罰單 華男成通緝犯蹲牢1晚

2021-01-04 13:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死
4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等
威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕
加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射

加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射
影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人

影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人