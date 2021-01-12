一分鐘看懂長期護理保險

長期護理保險 （Long-term care insurance）主要適用於65歲以上有慢性疾病或殘疾，需要長期被照料的老人，主要有療養院（nursing-home care）、家中看護、日間照顧（Adult day care services）等機構的服務，包括幫助老人穿衣，洗澡日常起居幫助等。

數據統計，65歲以上的美國人70%在離世前需要長期護理。長期護理通常要五至八年時間，且服務昂貴，平均每月費用在7000至8000元。一般保險包括紅藍卡 （Medicare）並不涵蓋長期護理費用，白卡（Medicaid）則在當事人完全沒有錢下，才會幫忙支付長期護理服務費。

傳統的長期護理保險是一個獨立的保險政策，在保險受益人需要時即可生效。例如當事人無法進行六種日常行為中的兩項，如穿衣、洗浴、吃飯等，或當事人有嚴重認知創傷，如失智症。一般情況下，在30至90天的等待期後，長期護理保險即可生效。

傳統長期護理保險政策高級計畫（premium）中，對於60歲的夫婦平均一年價格為3400元（約283元一個月）。當保險生效時，一般會提供每天160元的養老院等機構費用，通常持續三年。

長期護理保險另一種選擇，是將人壽險 和長期護理險合併購買，但是這種形式的長期護理保險非常昂貴。因此除非有疾病無法購買傳統保險時，再考慮這種合併的長期護理保險。（記者王若然）