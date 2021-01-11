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郭台銘之子 7550萬現金買下好萊塢山兩豪宅

記者王若然╱洛杉磯報導
郭守正買下的第二座豪宅。（Zillow網站）
郭守正買下的第二座豪宅。（Zillow網站）

華爾街日報日前報導，台灣富商、鴻海公司創辦人郭台銘的長子郭守正和太太黃子容，2020年初於洛杉磯知名豪宅區「鳥街」（Bird Streets）一次購置兩處毗鄰豪宅。據悉，該處房子位於洛杉磯市Robin Dr.盡頭處，房子內部細節也呼之欲出。房產網站Zillow顯示，兩間豪宅都比原價降了1000多萬元售出。

根據房地產經紀提供的資料，這兩棟豪宅位於半山腰，可以俯瞰洛杉磯美麗的日落和夜景；其中一棟面積達1萬6000平方呎（450坪），六間臥室，十間浴室；擁有回形標形狀無邊際泳池、高爾夫模擬練習器與頂樓觀景平台，為現代建築風格。資料顯示，該房產在2020年1月27日完成交易，最後一次掛牌出售在2019年，售價5200萬，而2020年實際成交價約為4250萬。

另一棟豪宅與其比鄰，也位於Robin Dr.盡頭處。該棟房屋面積1萬7000平方呎，有六間臥室和八間浴室，始建造於1962年，同樣在今年1月27日完成交易。根據Zillow網站，該棟房產標價4250萬，這次出售成交價3300萬。

兩處房產都是現金一次交易，共計7550萬8888元，也是好萊塢山豪宅交易史上最高，名列全美第五大交易案。根據交易紀錄，這兩處房產交易分別通過Lian Ju Co LLC和Yi Ji Co LLC兩家公司完成。據外媒報導，這兩家公司經理都是黄子容（Joan Huang）。

目前外界對郭守正和黃子容夫婦一次購置兩套相鄰豪宅有很多猜測，有傳言是為了孩子上學，將會把兩座豪宅打通。這兩套豪宅雖然比鄰，在外觀上有一點相似，但並不相通，兩處加起來面積有3萬3000平方呎。

郭守正畢業於柏克萊加州大學，目前在格蘭岱（Glendale）開設有Cherry Sky Films電影公司。據外媒報導，夫妻二人於2004年在洛杉磯西邊購置一棟康斗，目前依然在他們名下。

兩座豪宅位於洛杉磯知名豪宅區的「鳥街」，美國各界大亨、明星都在此安家，包括美國知名歌手Ariana Grande。

郭守正買下的第二座豪宅。（Zillow網站）
郭守正買下的第二座豪宅。（Zillow網站）
郭守正買下的第一座豪宅。（Zillow網站）
郭守正買下的第一座豪宅。（Zillow網站）
郭守正買下的第一座豪宅。（Zillow網站）
郭守正買下的第一座豪宅。（Zillow網站）
郭守正買下的第一座豪宅。（Zillow網站）
郭守正買下的第一座豪宅。（Zillow網站）

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