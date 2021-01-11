一分鐘看懂／房屋淨值貸款（HELOC）

房屋淨值信用貸款 （Home Line of Credit，簡稱HELOC）可用來整合債務，或為大宗購買籌集資金。房屋淨值信用貸款和普通貸款一樣也有利率，房屋淨值信用貸款，是投資 客們非常喜歡的一項貸款計畫，因為它非常靈活，只有把錢從銀行貸出來時才開始計算利息，並且任何時間都可以提前還款，且沒有提前還款的罰款。

譬如民眾要裝修房屋，合併債務以償還信用卡或其他債務，投資等更多開銷，當手頭上現金不充足時，可考慮房屋淨值信用貸款。譬如中國 信託銀行（CTBC Bank）的房屋淨值信用貸款，最高貸款額度可達150萬元；第一筆和第二筆貸款的總和最高可達300萬元。

房屋淨值信用貸款到底如何操作？房屋淨值就是持有房產的價值減去尚未償還的貸款金額。譬如A擁有一套價值70萬元的房產，向銀行貸款50萬元，那麼剩下的20萬元就是A擁有的房屋淨值，A現在就可以將裡面的一部分拿出來用於第二次貸款（也就是房屋淨值信用貸款），通常銀行會根據申請人的收入等財務狀況，以及房屋價值評估能貸到的金額。批准貸款後，申請人可以一次提款。（記者王全秀子）