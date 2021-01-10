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一分鐘看懂房貸折扣點數

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很多人買房申請貸款時，都會聽說房貸折扣點數（Discount Points），該點數就是問貸款申請人要不要買點數降低利率，換言之就是給利率打折。但是購買點數需要花一筆錢，相當於提前付了打折部分利率的利息。支付的折扣點數越多，貸款利率就越低。

向銀行申請貸款時，通常貸方（lender）都會根據申請人的經濟條件、貸款額和市場利率，告知申請人能拿到的利率是多少。貸方也會提出，申請人是否希望購買點數降低貸款利率，大部分人會選擇「No Point」，不希望花錢購買點數降低利率。

一個點所需要支付的金額通常是貸款金額的1%，而一個點可以降低的利率是0.25%。舉例來說，申請人以3.5%的利率貸款30萬元，但如購買一個點數，需花費3000元（也就是貸款金額30萬元的1%），即可幫助申請降低利率至3.25%。

折扣點數，究竟誰比較值得購買呢？申請人可衡量自身情況，譬如購買自住屋，且認定會在這棟房子裡長住，貸款時間久。那麼支付一筆一次性的點數費用，從而降低利率是個不錯選擇。但若打算在兩至四年搬家或是重新貸款，那麼購買點數就不划算。（記者王全秀子）

利率 貸款

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