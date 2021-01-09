1分鐘看懂IRA（個人退休帳戶）

傳統IRA和Roth IRA，都是由個人在金融機構設立。

IRA（Individual Retirement Account）為「個人退休 帳戶」，是為了退休儲蓄 ，和節稅、延稅的好工具。最常見的IRA是傳統IRA和Roth IRA，都是由個人在金融機構設立；只是放進前者帳戶的錢是稅前收入，後者是稅後收入。

存進傳統IRA的錢可以和當年所得抵減，少繳所得稅，但提領時本金加上孳生收入，都要視為所得繳所得稅。若在59歲半前提領，尚需額外繳10%過早領取的罰款。

Roth IRA的錢則是將稅後收入存進去，只要在開戶存錢後五年才提領，且已滿59歲半，就孳生收入將不需繳任何稅金。本金則隨時可在免稅和免罰款（即使尚未滿59歲半）下提領。

開設傳統IRA帳戶沒有收入限制，但就存進帳戶的錢可以抵減收入的額度，和當事人的調整後所得（AGI）相關。個人2021年的調整後所得，是10萬5000元或更少，可全額和所得抵減。調整後所得介於10萬5000元和12萬5000元，只能部分抵減。

開設Roth IRA則有調整後所得限制，2021年，個人調整後所得不得超過14萬元，夫妻共同申報調整後所得，不得超過20萬8000元，才有資格開設。

2019至2021年，每人每年可以存進這兩種IRA的金額上限，50歲以下是6000元，50歲以上是7000元。

（記者 王若然）