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一分鐘看懂浮動利率（Adjustable rate）

財經小辭典
浮動利率在貸款中很常見。
浮動利率在貸款中很常見。

浮動利率（Adjustable rate）是一種不固定的利率，通常會隨金融市場的基本放款利率的升降至少調整一次，或定期調整。這也意味著這種利率將根據某些經濟指標，未來可能會更高或更低。

浮動利率在貸款中很常見，例如可調整利率的抵押貸款（ARM），也就是使用浮動利率的貸款。因為浮動利率貸款的計算依據多樣、手續較繁雜，通常被認為比固定利率貸款風險更大。有很多貸款廣告用ARM的低利率來吸睛，客人最後才發現是浮動利率。

一般來說，在利率走高之際，申請房屋貸款者會傾向於採用浮動利率，因為未來基本放款利率下降，浮動利率也會跟著下調，可以減輕貸款申請者的利息負擔。

對買房子的人士來說，浮動利率通常適合那些短期購房的屋主，如果屋主確定要在幾年後搬去外州或者賣房，則不需要在房屋居住足夠長的時間等房屋升值，那麼浮動利率會是不錯的選擇。

舉例來說，3/1 ARM就是一種可調整利率的抵押貸款，也就是浮動利率貸款；指的是前三年利率固定的30年貸款，但剩餘的貸款期間利率每年都會調整。這就是為什麼ARM可能對那些計畫將房屋保留更多時間的購房者，沒有意義的原因。但是，如果購屋人知道將在短時間內搬家，或不打算在未來幾十年內住在這所房子，那麼ARM將會很有參考意義。

假設利率環境意味著可選擇利率為3.5％的五年期ARM，相比之下，30年固定利率抵押貸款的利率為4.25％。如果購屋人打算在五年ARM重置利率之前搬家，那麼將節省很多利息。另一方面，如果購屋人最終決定在房子裡待更長的時間，那麼浮動利率的成本可能就要比固定利率貸款的成本高，這時候最好在利率調整前重貸（Refinance）。如果打算在購房後幾年升級到更大的房屋，或者認為將要去外地工作，那麼ARM可能較適合。

要注意的是ARM固定利率的時間期限，雖然聯邦政府對ARM的利率調整有上限規定，但是一般過了ARM的固定利率期限，利率還是會比30年固定利率的貸款高很多。（記者張宏）

利率 貸款 聯邦政府

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