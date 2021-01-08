我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

潘斯會「補刀」川普？白宮眾叛親離與第25修正案

孟昭文國會驚魂 受困5小時 短信傳子「媽媽愛你們」

劉艷秋：車貸影響房貸額度

記者李雪／洛杉磯報導

本周貸款利率仍大致相同，但專業人士提醒借款人，汽車貸款其實對房屋貸款額度，會有很大影響。

近來可能影響利率的最大事件，則是喬治亞州參議員選舉的結果。如果民主黨人同時控制國會和白宮，將更可能會導致更多花費和更高國債，反過來也會導致利率上升。

佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）強調，車貸其實會對房貸額度有很大影響，她分享本周的兩個真實案例。比如貸款人John用個人支票每月支付車貸500元，而他的公司每月通過單獨支票償還他的車貸。儘管車子是由公司使用，也是為公司使用，但貸方仍拒絕了他的貸款，因為車貸付款來自他自己的個人銀行帳戶，而非公司帳戶。

在另一個案例中，David的車貸是以他的個人名字簽下，但是一直使用公司的商業支票帳戶還款，每月750元。通過提供過去12個月，從他的公司支票帳戶中扣除車款的證據，他就不必將每月額外的750元計為個人債務，並且還能夠借到額外的18萬元。

劉艷秋強調車貸的注意事項，她表示車貸有不同的規則，如果還剩下少於十個月的還款期，或者如果借款人決定在做房貸時完全還清車貸，亦或者借款人可以證明企業已完全付款，那麼購買並貸款的車就不必計入個人債務。但租用（lease）車必須始終算作個人債務。

貸款 支票 利率

上一則

好康報您知

下一則

新冠遺體無處放 南加多地租集裝箱

延伸閱讀

美股早盤開平走高 投資人等待喬治亞州決選

美股早盤開平走高 投資人等待喬治亞州決選
參議員複選決一死戰 川普拜登同赴喬州拉票

參議員複選決一死戰 川普拜登同赴喬州拉票
人行、銀保監畫紅線 中國銀行房貸占比 不得逾40%

人行、銀保監畫紅線 中國銀行房貸占比 不得逾40%
有利房貸條件增 進場好時機

有利房貸條件增 進場好時機
疫情紓困 房貸如何延付

疫情紓困 房貸如何延付
中國信託銀行可線上開戶、申請房貸

中國信託銀行可線上開戶、申請房貸

熱門新聞

陳先生Brea的工廠還在運轉著。 陳先生提供

華人七旬在美國做口罩生意 二度創業卻遇到滑鐵盧

2020-12-31 19:24
圖：請裁掉上面第一排英文字，及最下面的Logo及文字。

現代汽車 受評為2021最佳休旅車

2021-01-02 02:00
擔任IT技術人員的Stephan Sie認為，雇主隱匿染疫不告訴別人，因而傳染給他和其他一起工作的人員。（Stephan Sie臉書）

身邊人「知情不報」 南加華男辛苦防疫一朝破功

2021-01-03 20:46
吳承琮在洛杉磯北面一家醫院度過了近20天。（吳承琮提供）

華醫撿回命卻留後遺症 自述：病毒在體內如極速火車

2020-12-31 13:46
警方與抗議者對峙。（楊先生提供）

華府挺川衝突 華人現場直擊

2021-01-06 21:40
包機依機型和目的地收費價碼差很大。（Karena提供）

誰說只限富豪獨享 疫情下包機遊白領也能玩！

2021-01-06 13:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」

川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」
潘斯違逆川普確認拜登勝選 賭上自身政治前途

潘斯違逆川普確認拜登勝選 賭上自身政治前途
趙小蘭將辭去運輸部長 國會暴動後首位內閣請辭

趙小蘭將辭去運輸部長 國會暴動後首位內閣請辭
美媒：國會山莊暴力後 白宮中國專家博明請辭

美媒：國會山莊暴力後 白宮中國專家博明請辭