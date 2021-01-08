劉艷秋：車貸影響房貸額度

本周貸款利率 仍大致相同，但專業人士提醒借款人，汽車貸款其實對房屋貸款額度，會有很大影響。

近來可能影響利率的最大事件，則是喬治亞州參議員選舉的結果。如果民主黨人同時控制國會和白宮，將更可能會導致更多花費和更高國債，反過來也會導致利率上升。

佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）強調，車貸其實會對房貸額度有很大影響，她分享本周的兩個真實案例。比如貸款人John用個人支票 每月支付車貸500元，而他的公司每月通過單獨支票償還他的車貸。儘管車子是由公司使用，也是為公司使用，但貸方仍拒絕了他的貸款，因為車貸付款來自他自己的個人銀行帳戶，而非公司帳戶。

在另一個案例中，David的車貸是以他的個人名字簽下，但是一直使用公司的商業支票帳戶還款，每月750元。通過提供過去12個月，從他的公司支票帳戶中扣除車款的證據，他就不必將每月額外的750元計為個人債務，並且還能夠借到額外的18萬元。

劉艷秋強調車貸的注意事項，她表示車貸有不同的規則，如果還剩下少於十個月的還款期，或者如果借款人決定在做房貸時完全還清車貸，亦或者借款人可以證明企業已完全付款，那麼購買並貸款的車就不必計入個人債務。但租用（lease）車必須始終算作個人債務。