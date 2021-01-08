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環境優美 封閉度高 洛杉磯隱藏岡深受好萊塢名流青睞

記者李雪／綜合報導
隱藏谷市是全封閉社區，通過門禁鐵門才能進入。（取自市府網站）
隱藏谷市是全封閉社區，通過門禁鐵門才能進入。（取自市府網站）

位於聖費爾南多谷西端的「隱藏岡」（Hidden Hills）因為是全封閉小區，是歷來好萊塢名流最愛的居住地之一，居民中巨星雲集。

城市南邊是卡拉巴薩斯（Calabasas）市，往南翻過山，就是海邊的馬里布（Malibu）了。隱藏岡市很小，所有土地總面積僅為1.7平方哩。與其說是個城市，倒不如說是一個大的門禁社區（gated community），因為該市是全封閉的，只有三個大門可以進入城市，狗仔隊無法進入，因而該市深受明星青睞。

城市雖小，但也有自己的市議會和市政機構，與卡拉巴薩斯以及馬里布等市共同雇用洛杉磯縣警局和消防局。當地警方早先曾向本報透露，這一區域因為豪宅遍布，大多是入室盜竊案件，而好萊塢八卦娛樂網站TMZ每天都會來電三次，問詢是否有明星相關案件，其明星密集程度可見一斑。

社區由南加景觀設計師A.E. Hanson和開發人員在1950年代設計和開發。這名設計師的早期項目也包括Rolling Hills和Palos Verdes Estates，以及1920年代的比佛利山的「Greenacres」社區，都是富有的豪宅社區。

隱藏岡的北部接壤「Upper Las Virgenes Canyon Open Space Preserve」自然保護區，成為該市的巨大「後花園」，該公園有數哩馬道、遠足和山地自行車道。2017年，奢侈品牌Dior還在該公園舉辦新裝發布會。在南邊和卡拉巴薩斯接壤的地方，在後者境內則有購物中心、花園、博物館。兩市基本以101號公路做為分界。

根據2010年人口普查局數據，該市僅有人口1856人，2018年的數據則顯示，該市平均家庭收入為20萬3199元。據Redfin地產網站，該市房屋售價中位數為605萬元，每平呎單價約973元。

該市的著名人物自然是不勝枚舉，例如侃爺（Kanye West）和金卡戴珊（Kim Kardashian）夫婦、詹纳(Jenner)一家、饒舌歌手Drake、小甜甜布蘭妮（Britney Spears）、珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）、麥莉（Miley Cyrus）、威肯（The Weeknd）等都是該市居民。

好萊塢 人口普查 比佛利山

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