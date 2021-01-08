2020南加最貴豪宅交易 貝佐斯1.65億元稱王

貝佐斯以1.65億元天價，購下豪宅「華納莊園」。(NearMap）

儘管2020年被疫情所籠罩，但房地產市場卻十分火熱。美國最富有的人物中，有不少趁著歷史低利率入手房市，包括貝佐斯 （Jeff Bezos）、葛瑞芬（David Geffen）和卡森伯格（Jeffrey Katzenberg）都在2020年斥巨資購入豪宅。在加州豪宅市場，最高交易紀錄也在這一年被打破。

去年有超過200筆房產交易在1000萬元以上，兩筆交易在1億元以上。而2019年，千萬以上豪宅交易少於200筆。以下是南加州2020年最貴的七筆豪宅交易。

一，1.65億元 貝佐斯

第一位是世界首富，亞馬遜創辦人貝佐斯在2020年2月以1.65億元天價，從億萬富翁葛芬（David Geffen）手中買下了比佛利山 （Beverley Hills）的豪宅「華納莊園」，創下新的房價紀錄，此交易打破了媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）兒子拉克蘭梅鐸（Lachlan Murdoch）去年在洛杉磯所締造的1.5億元房價紀錄。

這座面積約九畝地的莊園自成一個「世界」。包括高爾夫球場，網球場，泳池，豪宅深具英國喬治王朝建築特色。貝佐斯此前還在西雅圖，德州，華盛頓特區等地擁有豪宅。

電影產業高層主管卡森伯格的比佛利山豪宅，2020年夏天以1.25億賣出。(NearMap）

二，1.25億元 卡森伯格

電影產業高層主管卡森伯格的比佛利山莊豪宅2020年夏天以1.25億賣出，成為加州房產市場歷史第三高交易案。卡森伯格是在2009年以3000萬購入的此豪宅，可謂在這筆交易中大賺特賺。該房子有廣闊的院子，U型的房子綿延2萬6000平方呎。房子後面有大草坪和游泳池。

葛瑞芬（David Geffen）以6800萬在比佛利山，購入一座現代感豪宅。(NearMap）

三，6800萬元 葛瑞芬

媒體大亨葛芬（David Geffen）在出售給貝佐斯豪宅之後沒停著，幾個月後他以6800萬在比佛利山又購入了一座現代感豪宅。豪宅占地3.25畝，此前的主人是洛杉磯奧林匹克委員會主席Casey Wasserman。豪宅由不同的石頭，玻璃，白色橡樹材料構成，占地1萬8500平方呎。內部有六個臥室，14個浴室，全自動不鏽鋼門，博物館設計感的客廳，一個電影院 ，電梯和藝術工作室。

四，6325萬元 Rancho San Carlos

聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara）海邊社區蒙特西度（Montecito）因安靜的生活環境和美景，吸引富人來此置產。2020年這裡最高交易案為名叫Rancho San Carlos的豪宅，交易價為6325萬。

這座豪宅占地240畝，是當地最大的豪宅，田園風的住宅位於3萬平方呎殖民地時期風格的土地中央。住宅周圍環繞著十座小屋、騎馬設施、幾棵橘子樹和牛油果樹。該豪宅最早在2014年掛牌上市，當時售價1.25億。

五，6100萬元 橙縣房產交易紀錄

2020年10月橙縣豪宅交易創下新紀錄。新港灘海濱一座6100萬三層豪宅賣出。這座豪宅俯瞰大海，有兩座主建築構成，占地近一畝。其中主屋占地1萬9000平方呎，另一座客房占地6800平方呎，配上修建整齊的花園和棕櫚樹。其他還包括電影院、健身房、遊戲廳等。游泳池可以看到太平洋美景。

六，6000萬元 阮喬治

Honey聯合創始人、台美人第二代阮喬治（George Ruan），2020年買下Bel-Air一座未完工的三層寓所，售價6000萬。該處房屋屬於地產商Robert Shapiro，但他因罪入獄，他的這座房屋就被提前放入市場售賣。這座寓所占地2萬1000平方呎。

開發商Nile Niami的比佛利山豪宅Opus。（NearMap）

七，4700萬元 Nile Niami

開發商Nile Niami 2020年終於將比佛利山豪宅Opus，以4700萬元賣給聖瑪利諾華裔房產開發商Bin Fen Cheng。

Opus豪宅2017年推出市場時標價1億元，但後來因為色情廣告推銷被搞砸，無人願意接受這座豪宅。豪宅內部奢華，由Paul McLean設計，內部有豪車博物館、室內Spa、電影院，以及一個巨型恐龍化石。